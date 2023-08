LIVE BoClassic 2021 in DIRETTA: a Bolzano terzo gradino del podio per Nadia Battocletti! Quarto De Caro! Trionfano Seyaum e Tadese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.02: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Buon pomeriggio e buon 2022!

16.01: Doppietta etiope con Tadese Gebresilasie, secondo posto per Tola, terzo posto per il britannico Mortimer. Il quarto posto di De Caro va ad aggiungersi al terzo posto di Nadia Battocletti

15.59: Quinto posto per lo spagnolo Ben Daoud, sesto l’azzurro El Fathaoui, poi Osama Zoghlami e Ala Zoghlami

15.58: L’etiope Worku Tadese Gebresilasie vince in 28″21. Anche per l’Etiopia il secondo posto per Tola, terzo posto per il britannico Mortimer che resiste alla grande rimonta di De Caro, il torinese è quarto e primo degli italiani

15.57: Non c’è partita Tadese Gebresilasie vola verso la vittoria

15.56: Che rimonta di De Caro che va a prendere e superare El Fathaoui

15.55: Ultimo giro con Tadese Gebresilasie nettamente avanti, Tola insegue a distanza, terzo Mortimer. C’è battaglia per il quarto posto tra El Fathaoui e Osama Zoghlami ma c’è anche lo spagnolo Ben Daoud

15.53: Situazione cristallizzata a metà del penultimo giro

15.51: Ai 7.5 km Tadese Gebresilasie aumenta ancora il vantaggio sul connazionale Tola, terzo posto per Mortimer, quarto El Fathaoui

15.49: Cresce il vantaggio di Tadese Gebresilasie su Tola nel corso del sesto giro

15.47: Ai 6250 Tadese Gebresilasie sembra aver guadagnato qualcosa su Tola, passa a una ventina di secondi Mortimer, quarto El Fathaoui

15.46: resiste in testa Gebresilasie, Tola alle sue spalle non riesce a chiudere lo strappo, Mortimer sembra avere un margine rassicurante sugli azzurri per il terzo posto

15.44: A metà gara passa in 14″10 Tadese Gebresilasie, secondo posto per Tola a pochi secondi, Mortimer terzo, poi gli azzurri

15.42: Tola sembra avere nel mirino Tadese Gebresilasie

15.40: Ancora bene in spinta al km 3.75 Tadese Gebresilasie, secondo Tola a 5″, terzo Mortimer a 11″, El Fathaoui, e i due Zoghlami non lontani

15.38: Va in difficoltà Mezngi. Tadese Gebresilasie continua a guidare, Tola all’inseguimento, Mortimer terzo da solo, poi Ala e Osama Zoghlami non lontani

15.37: Al km 2500 Tola va a prendere Gebresilasie, alle loro spalle Osama Zoghlami e Mortimer

15.36: Prova ad andarsene Gebresilasie

15.34: El Fathaoui migliore degli italiani, alle sue spalle Ala e Osama Zoghlami

15.32: In testa Tadese Gebresilasie, etiope, alle sue spalle Mortimer e Mezngi

15.31: Mortimer e Mezngi davanti nel primo giro

15.30: Partita la gara

15.23: Tra pochi minuti il via della gara maschile che non vedrà al via i due azzurri di punta, Faniel e Crippa

15.20: Per l’Italia sesto posto per Lonedo in 16″25, ottavo per Bortoli in 16″44, decimo per Bellò in 16″52

15.18: Quarto posto per Van Es e quinto per Bjeljac

15.17: Vittoria e record della gara per la etiope Seyaum con 15’22”, secondo posto per la kenyana Jeruto, terzo posto per Nadia Battocletti in 15’55”!!!

15.16: Aumenta il vantaggio di Seyaum

15.15: Seyaum aumenta il ritmo e prova a staccare Jeruto

15.15: Ha 15″ di ritardo Battocletti dalle prime due

15.14: Van Es è quarta, quinta Bjeljac, sesta Lonedo

15.14: Inizia l’ultimo giro, si preannuncia una volata a due tra Seyaum e Jeruto per la vittoria, Battocletti sembra bene in spinta per il terzo gradino del podio

15.12: Situazione cristallizzata. Non sta perdendo tanto Battocletti

15.09: L’etiope Seyaum e la kenyana Jeruto davanti al termine del secondo giro in 7’46”, Battocletti ha 10 secondi di ritardo, alle loro spalle Mukandanga, Van Es e Lonedo

15.07: Se ne vanno le prime due ad un ritmo piuttosto elevato, Battocletti si stacca ma sembra ancora in spinta

15.06: Al primo passaggio dalla piazza Battocletti si riporta sulla coppia di testa. Dietro Mukandanga, Van Es e Reina già staccate

15.05: Perde qualche metro dalle prime due di testa Nadia Battocletti ma è ancora vicina a Jeruto e Seyaum

15.04: Battocletti davanti assieme a Jeruto e Seyaum

15.01: Partita la gara. Quattro giri da 1250 metri

15.00: Un minuto di raccoglimento in ricordo di Agnes Tirop, trionfatrice a Bolzano nel 2016 e 2017

15.58: E’ in corso la presentazione delle atlete di spicco della gara femminile

14.57: In chiave italiana da seguire i gemelli Ala e Osama Zoghlami insieme ad Ahmed Ouhda, Yassine El Fathaoui, in gara quest’anno nella maratona olimpica, Dario De Caro e al vicecampione iridato di corsa in montagna Cesare Maestri.

14.54: In campo maschile (partenza alle 15.30) si gareggia sulla distanza dei 10 km e il favorito per la vittoria finale è l’etiope Tamirat Tola che ha già firmato due successi alla classica altoatesina, nel 2015 e nel 2018, vittorioso quest’anno ad Amsterdam. Tra i principali avversari, il connazionale Tadese Worku e il norvegese Zerei Kbrom Mezngi, il neoprimatista spagnolo di maratona Hamid Ben Daoud, l’ugandese Martin Kiprotich.

14.51: Grande attesa per l’azzurra Nadia Battocletti, che ha appena conquistato il titolo under 23 agli Europei di campestre. Attese anche Rebecca Lonedo, l’ottocentista Elena Bellò, Nicole Reina, Elisa Bortoli e le altre due azzurre d’oro all’Eurocross Sara Nestola e Michela Moretton.

14.47: In campo femminile (partenza alle 15) si gareggia sulla distanza dei 5 km e la favorita è la keniana Norah Jeruto, leader mondiale dei 3000 siepi in questa stagione, nella sfida con l’etiope Dawit Seyaum. Le outsider sono la ruandese Clementine Mukandanga, l’olandese Diane Van Es e la maratoneta croata Bojana Bjeljac.

14.44: Tante, purtroppo le assenze dell’ultima ora, causa Covid o causa altri problemi fisici dei protagonisti, fra cui l’azzurro Faniel, terzo all’ultima Maratona di New York. Manca anche la campionessa uscente, la kenyana Kipkemboi e il favorito della gara maschile, l’etiope Edris, già vittorioso due volte a Bolzano

14.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della BoClassic 2021, la classica corsa su strada di San Silvestro che quest’anno torna a disputarsi per le vie del centro di Bolzano

– Gli azzurri al via alla BoClassic

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della BoClassic 2021, la classica corsa su strada di San Silvestro che quest’anno torna a disputarsi per le vie del centro di Bolzano con partenza e arrivo in piazza Walther con, oltre la gara elite, la corsa non competitiva Just For Fun per proseguire con la gara amatoriale Ladurner, limitata a 300 partecipanti e il trofeo giovanile Raiffeisen e la gara con le handbike.

In campo maschile (partenza alle 15.30) si gareggia sulla distanza dei 10 km e spiccano assenze importanti come quella del vincitore del 2019 e terzo classificato alla Maratona di New York Eyob Faniel, risultato positivo al Covid come Muktar Edris, l’etiope due volte campione del mondo sui 5000 metri. In dubbio, invece, la presenza di Yeman Crippa che lo scorso anno fu protagonista di una grande gara. Il favorito per la vittoria finale è l’etiope Tamirat Tola che ha già firmato due successi alla classica altoatesina, nel 2015 e nel 2018, vittorioso quest’anno ad Amsterdam. Tra i principali avversari, il connazionale Tadese Worku e il norvegese Zerei Kbrom Mezngi, il neoprimatista spagnolo di maratona Hamid Ben Daoud, l’ugandese Martin Kiprotich. In chiave italiana da seguire i gemelli Ala e Osama Zoghlami insieme ad Ahmed Ouhda, Yassine El Fathaoui, in gara quest’anno nella maratona olimpica, Dario De Caro e al vicecampione iridato di corsa in montagna Cesare Maestri.

In campo femminile (partenza alle 15) si gareggia sulla distanza dei 5 km e la favorita è la keniana Norah Jeruto, leader mondiale dei 3000 siepi in questa stagione, nella sfida con l’etiope Dawit Seyaum. Grande attesa per l’azzurra Nadia Battocletti, che ha appena conquistato il titolo under 23 agli Europei di campestre. Attese anche Rebecca Lonedo, l’ottocentista Elena Bellò, Nicole Reina, Elisa Bortoli e le altre due azzurre d’oro all’Eurocross Sara Nestola e Michela Moretton. Le outsider sono la ruandese Clementine Mukandanga, l’olandese Diane Van Es e la maratoneta croata Bojana Bjeljac.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della BoClassic 2021, la classica corsa su strada di San Silvestro in programma nel centro di Bolzano: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 15 con la 5 km femminile, dalle 15.30 la 10 km maschile. Buon divertimento a tutti.

