Coppa Davis, Serbia-Croazia 0-1: Borna Gojo fa lo scherzetto a Dusan Lajovic e regala la grande occasione

Una Coppa Davis da eroe nazionale per Borna Gojo. Dopo Alexei Popyrin e Lorenzo Sonego, il numero 279 del mondo porta a casa il successo anche con Dusan Lajovic, trionfando in rimonta per 4-6 6-3 6-2. Una partita che però significa tantissimo per la Croazia, che inizia perfettamente il suo cammino nella semifinale contro la Serbia, concedendo alla nazionale di Vedran Martic la ghiottissima occasione di arrivare in finale, più che col secondo singolare, con Novak Djokovic favorito su Marin Cilic, col doppio con i due fuoriclasse Nikola Mektic e Mate Pavic.

L’inizio della prima frazione è un incubo per Lajovic: i suoi colpi semplicemente non funzionano e forse si lascia anche un po’ suggestionare dall’aura da Davisman di Gojo, che fugge immediatamente sul 3-0. La partita è una sfida tra chi tira più forte, e per lunghi tratti è il croato a riuscirci. Fino al settimo gioco, quando sopra 40-0 si inceppa e cede il fianco al suo avversario, che trova fiducia e con un altro break porta a casa la prima frazione.

In sfide del genere solitamente basta poco, pochissimo per poter cambiare l’inerzia di una partita. E nel secondo set accade per ben tre volte: in apertura è ancora una volta Gojo a scattare meglio, apparendo padrone del campo per tre giochi e mezzo. Il croato va addirittura vicinissimo al doppio break per il 4-0, ma Lajovic si salva con i suoi colpi di dritto, che lo rigenerano immediatamente, riuscendo a colmare il gap e ritrovandosi a servire per il 3 pari. Gojo però è bravissimo ad archiviare subito lo scivolone ed a rimettersi a giocare il suo tennis, approfittando della performance estremamente a strappi del serbo: controbreak immediato e set in archivio sul 6-3.

Il croato gioca letteralmente su una nuvola, mentre Lajovic è moralmente sotto ad un treno: a dimostrarlo sono i frequenti, continui, errori con il dritto che portano Gojo a comandare costantemente il match. Arrivano immediatamente due break, il secondo con il serbo che prima annulla due palle per il 3-0 e poi torna a sbagliare ogni cosa. Il numero 279 del mondo non si fa prendere dall’ansia e porta a termine il compito, diventando probabilmente un eroe nazionale.

Partita zeppa di errori da una parte e dall’altra, ma è da sottolineare quanto male abbia reso Dusan Lajovic, autore di ben 44 non forzati: Gojo deve ringraziare il suo avversario per più della metà dei punti realizzati (85 totali).

Foto: LaPresse