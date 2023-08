Calendario Mondiale Rally 2022: date, programma, tutti i 13 eventi previsti

Dopo la Dakar, manifestazione che vivremo nelle prime due settimane del 2022, assisteremo al Rally di Montecarlo che come da tradizione apre il calendario del WRC. Saranno 13 gli eventi previsti, uno di questi è ancora da confermare.

Anche questa categoria, come la NASCAR e la F1, si prepara per entrare in una nuova era vista l’introduzione dei regolamenti ‘Rally1’. L’ibrido sarà protagonista per la prima volta nella storia, un dato da tenere in considerazione che potrebbe mischiare le carte al vertice.

I protagonisti del Mondiale approderanno in Italia in Sardegna a giugno per il tradizionale round sulla terra di Alghero. Esce di scena, invece, l’ACI Monza Rally che negli ultimi due anni ha chiuso in via eccezionale la stagione agonistica con un mix di speciali tra il tempio della velocità e le valli bergamasche.

Sono tante le news al via di un Mondiale che per il primo round vedrà al via due stelle che ritroveremo solo in eventi selezionati. Il francese Sébastien Loeb tornerà con M-Sport (Ford), mentre il connazionale Sébastien Ogier sarà all’opera con una delle Toyota ufficiali.

CALENDARIO MONDIALE RALLY 2022

Monte Carlo – 20-23 gennaio Svezia – 24-27 febbraio Croazia – 21-24 aprile Portogallo – 19-22 maggio Italia Sardegna – 2-5 giugno Safari Rally Kenya – 23-26 giugno Estonia -14-17 luglio Rally Finlandia – 4-7 agosto TBC – 18-21 agosto Grecia – 8-11 settembre Nuova Zelanda – 29 settembre-2 ottobre Catalogna 20-23 ottobre Giappone – 10-13 novembre

Foto: Pier Colombo