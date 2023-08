Biathlon, la coppia Hauser/Leitner vince il World Team Challenge, settimi Hofer e Wierer

E’ ufficialmente calato il sipario sul 2021 del biathlon internazionale. Nella Chiemgau Arena di Ruhpolding (Germania) si è tenuto il World Team Challenge, una gara entrata oramai nella tradizione di questo sport. Dieci coppie al via, un uomo e una donna, che si sono sfidate in un format particolare, con una mass start seguita da un inseguimento a staffetta che partirà con distacchi dimezzati rispetto alla gara precedente.

Per la seconda volta consecutiva gli organizzatori si sono visti costretti ad abbandonare Gelsenkirchen per via della pandemia Covid-19, ma lo spettacolo nella kermesse non è comunque mancato. L’Italia si è presentata al via con il collaudato duo formato da Dorothea Wierer e Lukas Hofer, che aveva vinto tre anni fa nella casa dello Schalke 04, prima di conquistare uno splendido argento mondiale nella single mixed relay ad Östersund nel 2019.

Pioggia sulle nevi bavaresi e successo firmato dalla coppia austriaca Lisa Teresa Hauser/Felix Leitner. Grazie a un’eccellente prestazione nell’inseguimento il duo si è imposto, permettendo all’Austria di festeggiare il primo successo di un duo in questa competizione, ricordando che nel 2009 l’austriaco Christoph Sumann aveva condiviso la vittoria con la tedesca Kati Wilhelm.

Per gli azzurri una prestazione deludente: settimo posto per Wierer e Hofer con un ritardo di 1:58.7 dalla vetta e sei errori nella mass start e sei nella pursuit per un totale di 12 bersagli mancati nelle due gare. L’andamento di questa rassegna ha un po’ confermato quanto si è visto nel percorso di Coppa del Mondo.

A completare il podio troviamo il duo russo, che si era imposto l’anno scorso, Evgenia Burtasova/Matvey Eliseev a 56.8 con 3 errori, e la coppia ceca Marketa Davidova/Michal Krcmar a 59.7 (5 errori). Da segnalare anche il quarto posto della prima coppia tedesca Janina Hettich/Eric Lesser che aveva letteralmente dominato la mass start (zero errori), ma poi si è un po’ persa nella pursuit commettendo ben 8 errori e giungendo a 1:19.1 (quarto posto) dalla vetta.

LA CRONACA

MASS START – Nella gara con partenza in linea, semplicemente perfetti i tedeschi Janina Hettich ed Eric Lesser. Per il duo teutonico zero errori nelle otto sessioni di tiro, con una buona prestazione anche sugli sci stretti. La coppia di casa ha preceduto il duo ucraino composto da Julia Dzhima e da Dmitry Pidruchny (sette errori totali) a 1:16.6 e i campioni del 2020, i russi Evgenia Burtasova/Matvey Eliseev a 1:17.6 (5 errori). Per Dorothea Wierer e Lukas Hofer una sesta piazza a 1:40.0. ‘Doro’ ha mancato tre bersagli nelle sue serie, avendo complessivamente una buona velocità nel rilascio dei colpi, mentre Hofer, dopo aver messo insieme poligoni immacolati nella seconda, quarta e sesta sessione di tiro, è incappato in tre errori nell’ultimo poligono in piedi che hanno portato gli azzurri ad accumulare non poco ritardo dal vertice.

INSEGUIMENTO – Il duo tedesco Hettich/Lesser è crollato letteralmente in questa prova, con tanti errori soprattutto nelle serie in piedi. Un totale di 8 bersagli mancati che è costata la top-3 ai padroni di casa in favore di Hauser/Leitner bravi al poligono (solo due errori). Nel confronto per il podio Eliseev è riuscito con le ultime forze a regalare il secondo posto alla Russia (+56.8, 3 errori) davanti a Krcmar (+59.7, 5 errori). Attardati gli azzurri con Wierer che ha commesso due errori equamente distribuiti nelle sue ultime due serie, mentre Hofer non ha trovato due bersagli nel primo poligono a terra e uno nell’ultimo in piedi. Un settimo posto è stato il risultato finale in casa nostrana a 1:58.7 dal vertice.

Foto: LaPresse