Biathlon, World Team Challenge 2021: chi schiererà l’Italia. Un successo per gli azzurri nell’albo d’oro

L’ultimo appuntamento del 2021 del biathlon è il World Team Challenge, una gara entrata oramai nella tradizione di questo sport. Dieci coppie al via, un uomo e una donna, che si sfidano in un format particolare, con una mass start seguita da un inseguimento a staffetta che partirà con distacchi dimezzati rispetto alla gara precedente. Alle 18.15 in programma la gara con partenza in linea a coppie e a seguire, alle 19.00, la pursuit.

Il contesto è pandemico e quindi si darà seguito a quanto già visto l’anno scorso: niente evento all’interno della Veltins Arena, stadio dello Schalke 04, e si torna alle origini nella Chiemgau Arena di Ruhpolding. Lo scopo della gara è principalmente quello di regalare spettacolo e divertimento, ma gli atleti sono pronti a battagliare per la vittoria.

Al via ci saranno ben dieci coppie, in rappresentanza di nove nazioni diverse. In casa Italia sarà la coppia composta da Dorothea Wierer e da Lukas Hofer che cercherà di ben figurare e magari regalarsi un successo, bissando quanto fatto nel 2018, anno dell’unico trionfo azzurro.

LE COPPIE AL VIA

Vanessa Hinz – Benedikt Doll (Germania 1)

Janina Hettich – Eric Lesser (Germania 2)

Lisa Teresa Hauser – Felix Leitner (Austria)

Marketa Davidova – Michal Krcmar (Repubblica Ceca)

Mari Eder – Tero Seppälä (Finlandia)

Dorothea Wierer – Lucas Hofer (Italia)

Lena Haecky – Josha Burkhalter (Svizzera)

Evgenia Burtasova – Matvey Eliseev (Russia)

Julia Dzhima – Dmitry Pidruchny (Ucraina)

Emma Lunder – Scott Gow (Canada)

E’ la settima volta che i due azzurri si cimentano insieme dopo le esperienze del 2013 (settimo posto), 2014 (nono posto), 2015 (nono posto), 2018 (primo posto), 2019 (quinto posto) e del 2020 (quarto posto). Per Lukas si tratta dell’ottava partecipazione (singola) mentre per Dorothea della nona. Riavvolgendo il nastro, il nativo di Brunico si piazzò quarto assieme a Michela Ponza nel 2011, mentre nel 2012 l’altoatesina vinse la speciale gara individuale organizzata per rendere omaggio alla tedesca Magdalena Neuner, giunta seconda proprio alle spalle dell’azzurra.

Una competizione in cui Norvegia e Russia la fanno da padrone con 5 vittorie ciascuno e con la coppia russa formata da Matvey Eliseev e da Evgeniya Pavlova che si ripresenta da campione in carica. Da segnalare nell’elenco di partecipanti l’assenza della tedesca Franziska Preuss, scelta come atleta immagine dell’evento e al fianco di Benedikt Doll. L’infortunio sfortunato in occasione della tappa di Coppa del Mondo a Le Grand Bornand (Francia) l’ha costretta a dare forfait e per questo gareggerà Vanessa Hinz.

L’ALBO D’ORO DEL WORLD TEAM CHALLENGE

