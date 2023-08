Basket femminile, Serie A1: Campobasso-San Martino di Lupari non si gioca, 4 casi Covid tra le venete che non vanno in Molise

Nasce un caso sulla partita che avrebbe dovuto anticipare la tredicesima e ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A1 femminile. A Campobasso, infatti, si sarebbe dovuto giocare il confronto tra Magnolia, sponsorizzata La Molisana, e Fila San Martino di Lupari. La palla a due si sarebbe dovuta alzare alle ore 18:00.

Il Fila, però, non si è presentato sul parquet. Motivo? Non è proprio partito, stante la presenza di quattro casi di Covid-19 all’interno del gruppo squadra, di cui le ultime due rilevate soltanto questo pomeriggio. La società afferma di aver richiesto il rinvio e che questo è stato negato. Da protocollo FIP, infatti, con sei giocatrici a disposizione si deve scendere in campo. La squadra di casa ha deciso di attenersi al protocollo, secondo quanto riportato dal comunicato. Nel frattempo le giallonere sono state messe in quarantena.

Dichiara il suo presidente Vittorio Giuriati: “In una situazione del genere il risultato passa in secondo piano. Ci tengo di più alla salute delle ragazze. Non solo delle mie, anche di quelle avversarie, così come di arbitri, addetti ai lavori e tutti quanti. Francamente sono orgoglioso di aver monitorato nella maniera giusta e più prudente la situazione, e di aver agito per il bene di tutti“.

Con Campobasso che si è presentata in campo e San Martino di Lupari che, invece, non lo ha fatto per le questioni sopracitate, appare pressoché certo che si andrà incontro a un 20-0 a tavolino per le molisane, cioè la decisione prevista da regolamento in questa fattispecie.

