Atletica, BoClassic 2021 oggi: orari, programma, canale tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 31 dicembre va in scena la BoClassic 2021, tradizionale corsa di San Silvestro che si disputa nel centro di Bolzano. Il prestigioso evento, giunto alla sua 47ma edizione, si snoderà nel cuore del capoluogo altoatesino, lungo un circuito di 1,25 km: le donne dovranno percorrerlo quattro volte per complessivi 5 km, mentre gli uomini saranno chiamati al doppio sforzo (10 km). Come da tradizione si preannuncia grande spettacolo per questa manifestazione che chiude ufficialmente l’anno solare e che ci proietta verso la prossima stagione con rinnovato slancio.

Ci sono state diverse positività al Covid-19 dell’ultimo minuto. Il nostro Eyob Faniel, i favoriti Muktar Edris e Margaret Kipkemboi non saranno della partita. In dubbio la presenza di Yeman Crippa. Il favorito tra gli uomini diventa l’etiope Tamirat Tola (qui già vincitore nel 2015 e nel 2018), pronto a sfidare il connazionale Tadese Worku e il norvegese Zerei Kbrom Mezngi, da seguire gli italiani Ala e Osama Zoghlami. Tra le donne la favorita diventa la keniana Norah Jeruto, che incrocerà l’etiope Dawit Seyaum e la nostra Nadia Battocletti.

I grandi favoriti della vigilia sono l’etiope Muktar Edris (due volte Campione del Mondo sui 5000 metri, si è imposto a Bolzano nel 2014, 2016, 2017) e la keniana Margaret Kipkemboi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming del BoClassic 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BOCLASSIC 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 31 DICEMBRE:

15.00 Gara femminile

15.30 Gara maschile

BOCLASSIC 2021: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su RaiSport.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BOCLASSIC 2021: I PARTECIPANTI DI PUNTA

