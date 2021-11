WTA Finals, Iga Swiatek batte Paula Badosa: vittoria effimera della polacca a Guadalajara

Una vittoria effimera. La polacca Iga Swiatek (n.9 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 7-5 6-4 la spagnola Paula Badosa (n.10 del ranking) in 1 ora e 40 minuti di partita nella terza giornata di incontro del Gruppo A delle WTA Finals. Sull’hard di Guadalajara (Messico), la vincitrice del Roland Garros 2020 è riuscita a prendersi la soddisfazione di imporsi per la prima volta in questa competizione, ma vista la situazione di classifica il suo percorso termina qui. Già certa invece delle semifinali Badosa che affronterà la connazionale Garbine Muguruza.

Nel primo set la partenza di Badosa è promettente nel terzo game, con un bel break di vantaggio. Tuttavia Swiatek trova il mondo per far male all’avversaria con la sua profondità, recuperando lo svantaggio immediatamente e venendo fuori alla distanza nel dodicesimo game, dopo aver mancato un set-point nel decimo. Con decisione la polacca archivia la frazione in proprio favore sul 7-5.

Nel secondo set si ripete lo stesso canovaccio. Badosa conduce la danze nella prima parte, con un break di vantaggio nel terzo gioco, annullando poco dopo sette palle dell’immediato contro-break. Nel rush finale però la n.9 del mondo piega la resistenza dell’iberica che subisce dal 2-4 un parziale di quattro game a zero, valso il 6-4.

La partita si conclude con Swiatek autrice di 16 vincenti e di 20 errori non forzati, rispetto ai 18 winners e ai 33 gratuiti della spagnola. Il dato degli errori, senza dubbio, ha inciso negativamente per Badosa.

