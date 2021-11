WTA Finals 2021, Karolina Pliskova rimonta Garbiñe Muguruza

La prima giornata delle WTA Finals 2021 di tennis, scattate sul cemento messicano di Guadalajara, ha visto nella notte italiana la vittoria della ceca Karolina Pliskova, che ha rimontato e battuto l’iberica Garbiñe Muguruza, imponendosi per 4-6 6-2 7-6 (6) in due ore e 28 minuti.

Nel primo set scambio di break tra secondo e terzo game, poi l’allungo decisivo dell’iberica arriva con lo strappo maturato nel quinto game, che le vale il 3-2. La spagnola così risale dallo 0-2 al 4-2 e mantiene il margine fino al 6-4 dopo 39 minuti.

Nella seconda frazione l’inizio è identico alla prima frazione, con la ceca che va sul 2-0, ma questa volta l’iberica non riesce nella rimonta, in quanto non impensierisce l’avversaria in risposta, anzi Pliskova trova un nuovo break nell’ottavo gioco e chiude 6-2 dopo 33 minuti.

La partita decisiva si apre con uno scambio di break, poi non ci sono ulteriori sussulti fino al decimo game, quando la ceca manca due match point in risposta. Si va al tie break, dove si gira sul 3-3 e poi sul 6-6. La ceca al quarto match point la spunta e chiude 8-6 dopo 76 minuti.

Le statistiche indicano come Pliskova vinca 9 punti in più dell’avversaria, 110 contro 101, ma soprattutto come si procuri più palle break, dato che ne converte 4 su 12, riuscendo invece a cancellarne 7 delle 10 concesse. Per Pliskova 20 vincenti contro i 23 dell’avversaria.

RISULTATO 10 NOVEMBRE

11 Nov – 02h30 Karolina Pliskova batte Garbiñe Muguruza Blanco 4-6 6-2 7-6 (6)

