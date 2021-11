WTA Finals 2021, Karolina Pliskova rimonta Barbora Krejcikova

La quinta giornata delle WTA Finals 2021 di tennis, in corso sul cemento messicano di Guadalajara, ha visto nella serata italiana la vittoria della ceca Karolina Pliskova, che ha rimontato e battuto la connazionale Barbora Krejcikova, imponendosi per 0-6 6-4 6-4 in due ore e dieci minuti.

Nel primo set il primo game dura 14 punti, ma al terzo tentativo Krejcikova opera il break. Il resto del set è un monologo della stessa Krejcikova che, con un parziale di 20 punti a 5, vince i cinque giochi seguenti fino all’inevitabile 6-0 dopo appena 27 minuti.

Nella seconda frazione l’inizio è equilibrato, ma Pliskova manca due palle break nel quarto gioco. Krejcikova si salva e trova lo strappo che la porta sul 3-2. Si arriva sul 4-2, poi Pliskova rischia di andare sotto 2-5, ma si salva e l’incontro gira. Pliskova infatti infila quattro giochi e chiude 6-4 dopo 57 minuti.

La partita decisiva è all’insegna dell’equilibrio, con i servizi a dominare, anche se Pliskova deve annullare una palla break nel quinto gioco e due nel nono, ma riesce ad andare sul 5-4. Krejcikova va a servire per restare nel match, ma va sotto 0-40 ed alla terza occasione Pliskova chiude 6-4 dopo 46 minuti.

Le statistiche indicano come Pliskova vinca 7 punti in meno dell’avversaria, 85 contro 92, ma soprattutto come si procuri meno palle break, dato che ne converte 3 su 8, riuscendo invece a cancellarne soltanto 7 delle 11 concesse. Per Pliskova 10 vincenti contro i 21 dell’avversaria, e 30 gratuiti contro i 21 dell’avversaria.

