Volley, Superlega 2021-22: sfida ad alta quota tra Modena e Piacenza, la capolista Trento chiamata al test Padova

Turno infrasettimanale per la quarta giornata di Superlega di pallavolo. Tutti i match si giocheranno mercoledì 3 novembre alle ore 20.30. Giornata che si preavvisa già molto importante, con test importantissimi per le squadre che hanno iniziato bene e occasioni ghiotte per chi invece ha vissuto uno start della stagione un po’ sottotono.

Tra i match più interessanti troviamo la sfida tra la capolista Itas Trentino, imbattuta e a punteggio pieno, e la Kioene Padova che con i suoi 5 punti nelle prime giornate, occupa al momento la quinta posizione in classifica. L’inizio di stagione di Trento è stato davvero straordinario finora, con la vittoria in Supercoppa e le vittorie in campionato contro due potenziali rivali dirette come Vibo Valentia e Civitanova. Nonostante i tanti cambi nella rosa, che avevano creato una nube di scetticismo intorno ai ragazzi di Angelo Lorenzetti, i dolomitici sembrano aver trovato subito la quadra, anche e soprattutto grazie alle grandi prestazioni dei propri schiacciatori Daniele Lavia, Alessandro Michieletto e l’eterno Matey Kaziyski.

Al PalaPanini andrà in scena un’altra sfida ad alta quota tra i padroni di casa della Leo Shoes Perkin Elmer Modena e l’ancora imbattuta Gas Sales Bluenergy Piacenza, a tutti gli effetti la grande sorpresa della stagione fino a questo punto. Sfida di altissimo livello tra i due opposti, veri bombardieri in grado di fare sempre la differenza, Nimir Abdel-Aziz per i gialloblu contro Adis Lagumdzija dei piacentini, miglior marcatore della stagione finora.

Torna in campo la SirSafety Conad Perugia dopo il turno di riposo e sarà impegnata nell’insidiosa trasferta di Taranto contro la Gioiella Prisma per mantenere lo zero nelle caselle delle sconfitte in Superlega e non far scappare le avversarie per il titolo. Nel frattempo un’altra delle big del campionato, la Lube Civitanova sarà impegnata tra le mura casalinghe dell’Eurosuole Forum contro Verona Volley, fanalino di coda ed unica squadra ancora senza punti in classifica. La situazione infortuni in casa Lube è ancora molto critica e coach Blengini dovrà probabilmente ancora fare a meno di Osmany Juantorena e Jiri Kovar, situazione che l’ha costretto a rinunciare anche al palleggiatore argentini Luciano De Cecco nell’ultimo match a causa della regola dei tre italiani necessariamente in campo.

Gli altri match del turno vedranno le sfide Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Allianz Milano e Consar RCM Ravenna-Vero Volley Monza. Il primo è un incontro tra due squadre molto ambiziose e con intenzioni chiarissime di entrare nei playoff e giocarsi le proprie carte. Il secondo vede invece scontrarsi due squadre dal morale completamente opposto, Ravenna è ancora a secco di vittorie, mentre Monza sta vivendo un inizio di stagione esaltante, arricchito dalla finale di Supercoppa, seppur persa, contro Trento. Turno di riposo per la Top Volley Cisterna.

Foto: Foto LiveMedia/Roberto Bartomeoli