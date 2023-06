Volley femminile, Serie A1: Conegliano, record solitario. Novara resta a -4, ok Scandicci e Busto Arsizio

Oggi pomeriggio si sono giocate cinque partite valide per l’ottavo giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano entra definitivamente nella storia della pallavolo: le Pantere travolgono Trento con un perentorio 3-0 e infilano la 74ma vittoria consecutiva, migliorando il record mondiale che fino a poche ore fa detenevano in coabitazione con le turche del VakifBank Istanbul. Le Campionesse d’Italia, imbattute dal dicembre 2019 (considerando tutte le competizioni), si sono fatte prendere per mano dalle attaccanti Paola Egonu e Loveth Omoruyi (12 punti a testa). Le venete si confermano in testa alla classifica generale, ma Novara non molla la presa e resta a quattro punti di distacco (con una partita giocata in meno) dopo aver liquidato Roma con un secco 3-0.

L’opposto Ebrar Karakurt (18 punti), la schiacciatrice Caterina Bosetti (10) e la centrale Cristina Chirichella (11) hanno fatto la differenza tra le fila delle piemontesi contro Veronika Trnkova (12) e compagne. Novara conserva tre punti di vantaggio sulle terze classificate, ovvero Scandicci, Busto Arsizio e Monza. Le toscane si sono imposte sul campo di Perugia con un netto 3-0, propiziato dall’opposto Louisa Lippmann e dal martello Elena Pietrini (18 punti con 3 muri a testa) contro le 17 marcature di Anastasia Guerra. Le Farfalle hanno invece fatto loro il derby lombardo contro Bergamo per 3-1 grazie allo show delle attaccanti Alexa Gray e Camilla Mingardi (25 punti a testa) contro le orobiche di Khalia Lanier (22).

Firenze ha battuto Vallefoglia al tie-break per mano di Sylvia Nwakalor (23), Indre Sorokaite (14) e Yvon Belien (13) contro le marchigiane di Tatiana Kosheleva (21) e Ana Bjelica (16). Di seguito i risultati dettagliati dell’ottava giornata della Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano vs Delta Despar Trentino 3-0 (25-13; 25-11; 25-20)

Bartoccini Fortinfissi Perugia vs Savino del Bene Scandicci 0-3 (21-25; 22-25; 22-25)

Igor Gorgonzola Novara vs Acqua & Sapone Roma Volley Club 3-0 (25-23; 25-22; 25-18)

Il Bisonte Firenze vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-2 (15-25; 21-25; 25-13; 26-24; 15-11)

Volley Bergamo 1991 vs Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (25-22; 20-25; 23-25; 15-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 24 punti (9 partite giocate), Novara 20 (8), Monza 17 (8), Scandicci 17 (8), Busto Arsizio 17 (8), Firenze 14 (8), Chieri 12 (8), Casalmaggiore 9 (8), Bergamo 8 (8), Perugia 7 (8), Vallefoglia 6 (8), Cuneo 6 (7), Roma 6 (8), Trento 5 (8).

Foto LiveMedia/Valeria Lippera