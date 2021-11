Osmany Juantorena sta facendo i conti con un infortunio alla spalla destra, nello specifico un’entesite inserzionale sottoglenoidea del capo lungo del tricipite omerale. La Pantera ha saltato le ultime due partite disputate da Civitanova in SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile: la sconfitta per 3-1 sul campo di Trento e la vittoria casalinga per 3-0 contro Verona, utile per uscire dalla crisi dopo tre risultati negativi consecutivi.

Lo schiacciatore si è sottoposto a degli accertamenti clinici e il professor Lucio Baffoni ha escluso la presenza di lesioni gravi, ma il 36enne sembra dover rinunciare anche alla trasferta di Milano (domenica 7 novembre, ore 15.30, al Forum di Assago) come riporta la Gazzetta dello Sport.

I tempi di recupero dell’ex azzurro, argento con la Nazionale Italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020, non sono ancora definitivi nel dettaglio, ma sembra che il capitano della Lube possa tornare in scena per il big-match contro Modena, previsto per domenica 14 novembre (ore 18.00). Contestualmente si sta monitorando anche il ginocchio destro di Jiri Kovar.

Il coach Gianlorenzo Blengini sta facendo i conti con la panchina corta e chiaramente la situazione dei Campioni d’Italia, ora a tre punti di distacco dalle tre capoliste (Trento, Piacenza, Monza), non è delle più semplici.

