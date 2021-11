Volley, Alessandro Michieletto stop per due settimane: distorsione alla caviglia destra. Il referto post-infortunio

Alessandro Michieletto ha rimediato una distorsione di secondo grado alla caviglia destra. Questo è il responso medico dopo gli accertamenti effettuati in seguito all’infortunio occorso ieri sera durante Trento-Padova, match valido per la quarta giornata di SuperLega. Lo schiacciatore è caduto male da un muro sul 19-19 del secondo set, dopo che i dolomitici avevano vinto il primo parziale. Il 19enne è uscito dal campo su un piede solo, è stato medicato e sostituito da Daniele Lavia (i padroni di casa hanno poi perso la partita al tie-break, venendo così agganciati da Piacenza e Monza in testa alla classifica generale).

Trentino Volley ha comunicato l’entità dell’infortunio e i medici della società stimano un paio di settimane di stop per l’attaccante, protagonista assoluto ai trionfali Europei di quasi due mesi fa con la Nazionale Italiana. I tempi di recupero verranno costantemente valutati e aggiornati nei prossimi giorni. Non si tratta dunque di un infortunio particolarmente grave, ma Alessandro Michieletto dovrà restare per un po’ fuori dal campo e chiaramente la sua assenza complicherà i piani di coach Alessandro Lorenzetti.

Trento aveva ormai adottato il modulo con “tre schiacciatori”, ora si dovrà tornare in pianta stabile con il modulo tradizionale: Giulio Pinali opposto classico, Daniele Lavia e il bulgaro Matey Kaziyski di banda. I vincitori dell’ultima Supercoppa Italiana saranno chiamati a una serie di impegni particolarmente esigenti nelle prossime due settimane: big-match il 7 novembre contro Perugia al PalaBarton, trasferta di Ravenna il 10 novembre, incrocio casalingo con Monza il 14 novembre, testa a testa ostico con Piacenza il 18 novembre, trasferta al PalaPanini contro Modena il 21 novembre.

Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli