Inutile negarlo, il GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP, sarà un appuntamento speciale. Non verrà sancita solo la chiusura dell’annata agonistica, ma ci sarà il giusto tributo a Valentino Rossi.

Il ‘Dottore’ ha deciso di lasciare e questa per lui sarà l’ultima gara. Un percorso lunghissimo, iniziato nel 1996, e concluso in questa stagione oggettivamente avara di soddisfazioni per lui sulla Yamaha Petronas. Ciò non cancella quanto ha saputo costruire nel tempo e i risultati conseguiti come i nove titoli mondiali e un numero esagerato di vittorie e di podi sono storia.

Vero è che ancor più che la forza dei risultati, Valentino è riuscito a sfiorare il cuore degli appassionati, coinvolgendo con il suo modo di correre il grande pubblico.

“Sicuramente sono di fronte ad un momento molto importante per me – esordisce – anche rivedere tutte le moto con le quali ho vinto i titoli è stato speciale. Pensando a domenica cercherò di dare il massimo, confido che il meteo sia buono per avere una gara regolare. Dal momento dell’annuncio del ritiro al Red Bull Ring in avanti ho ricevuto tanti attestati di stima dai piloti del presente e del passato. Ho sempre pensato a cosa sarebbe successo in questo weekend, sono sincero. Valencia, tra le altre cose, non sempre è stata fortunata per me, ma sto cercando di avvicinarmi all’evento nella maniera più serena possibile. Da lunedì la mia vita sarà completamente diversa, non sarò più un pilota di MotoGP, quello è il vero cambiamento. Sono un po’ triste in questo momento, ma il passaggio più duro l’ho già metabolizzato“, le sue parole in conferenza stampa.

Di seguito il video dell’intervista a Valentino Rossi:

VIDEO INTERVISTA A VALENTINO ROSSI





Foto: LaPresse