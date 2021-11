Un week-end difficile da digerire per i motori: sta per terminare la carriera in MotoGP per una delle stelle più grandi di sempre nelle due ruote e dello sport in generale, Valentino Rossi. Ultima gara per il Dottore in quel di Valencia, poi il ritiro.

Ad onorare il fenomeno azzurro ci pensa anche un ex pilota di F1 come Felipe Massa. Il brasiliano, parlando ai microfoni Sky del centauro tricolore, lo ha paragonato ad un mito come Ayrton Senna.

Andiamo a sentire le parole del pilota carioca.

VIDEO FELIPE MASSA: “ROSSI È COME SENNA”







Foto: MotoGP.com Press