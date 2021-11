Eyob Faniel è stato grande protagonista alla Maratona di New York 2021, dove ha conquistato un pregevole terzo posto e ha riportato l’Italia sul podio a 24 anni di distanza dall’ultima volta. Il primatista nazionale ha avuto l’ardore di tentare una fuga attorno al quindicesimo chilometro, andando via in coppia insieme al marocchino Mohamed Reda El Aaraby. L’azzurro, al suo esordio nella 42 km più importante e prestigiosa al mondo, non si è intimorito e ha sfiorato il minuto di vantaggio sul gruppo principale che man mano perdeva i pezzi.

Eyob Faniel e Mohamed El Aaraby ci hanno provato, ma quando è iniziato il tratto duro sulla 1st Avenue hanno iniziato a perdere pian piano e una scatenata coppia da dietro rinveniva su di loro, operando l’aggancio nei pressi del 30° chilometro. I keniani Kibiwott Kandie (primatista mondiale della mezza maratona, 57:32) e Albert Korir (secondo due anni fa a New York) li acciuffano in maniera inesorabile.

Il nostro portacolori deve alzare bandiera bianca per la vittoria ma non molla la presa, lascia andare via Korir, Kandi ed El Aaraby, poi sfrutta la crisi del secondo keniano e riesce a conquistare uno strepitoso terzo posto: il vicentino ha riportato l’Italia sul podio della Grande Classica dei 42,195 km a distanza di 24 anni dall’ultima volta, quando Stefano Baldini fu terzo. Di seguito il VIDEO della Maratona di New York 2021.

VIDEO MARATONA NEW YORK, EYOB FANIEL 3°

Foto: Lapresse