Tennis, Coppa Davis: il Canada perde i pezzi. Out Shapovalov e Auger Aliassime

In vista dell’inizio delle finali di Coppa Davis 2021, il Canada è in grossa difficoltà. Frank Dancevic, capitano della rappresentativa nordamericana, deve fare la “conta” dei superstiti, visto che dovrà fare a meno sia di Denis Shapovalov sia di Felix Auger Aliassime.

“Purtroppo non prenderò parte alle finali di Coppa Davis”, ha fatto sapere Shapovalov, “è sempre un piacere e un onore per me rappresentare il mio paese in questa competizione, ma ho bisogno di riposare”.

Poche, laconiche, righe a cui hanno fatto seguito delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Dancevic, sulla situazione generale: “Sappiamo che Félix e Denis hanno sempre fatto della Coppa Davis una delle loro massime priorità sin dall’inizio della loro carriera professionale, e anche prima, quando vinsero Coppa Davis Junior nel lontano 2015. Sappiamo anche però che quella passata è stata una stagione lunga e ancora più difficile a causa dei protocolli e delle misure messe in atto per contrastare il diffondersi del virus e quindi non possiamo che comprendere a pieno la loro decisione”.

“Shapovalov e Auger Aliassime rappresentano il futuro della nostra squadra. Ora dobbiamo pensare a quello che ci aspetta nel brevissimo lasso di un paio di settimane”.

Il Canada è stato infatti inserito nel Girone B, con Svezia (25 novembre) e Kazakistan (28 novembre): al momento può contare sul ritorno di Steven Diez e sulle convocazioni di Vasek Pospisil, Peter Polansky e Brayden Schnur.

Foto: LaPresse (AP Photo/Elise Amendola)