Dal 14 al 21 novembre Torino accoglierà i migliori talenti del tennis mondiale per le ATP Finals 2021, il tradizionale Master di fine anno che vedrà in campo anche l’azzurro Matteo Berrettini, con Jannik Sinner ancora impegnato nella lotta alla qualificazione.

“Sono stati 3 anni molto intensi che abbiamo vissuto a perdifiato, ora le nostre fatiche sono terminate possiamo passare il testimone ai veri protagonisti di questo evento” – ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi, nelle parole riportate dal sito ANSA.

Un impegno rispettato quello di portare il grande tennis nel capoluogo piemontese, in un periodo non semplice a causa delle condizioni legate al covid che stiamo vivendo. “Abbiamo allestito la più grande manifestazione tennistica indoor con la pandemia, con tutte le difficoltà e incertezze che può comportare, ci siamo riusciti perché abbiamo trovato un sistema che funziona, che ci ha fatto integrare e ci ha condotto al risultato finale, il sistema di Torino e del Piemonte nel quale non contano i colori, le appartenenze o gli interessi privati, conta solo l’obiettivo finale comune a tutti“.

Questo tuttavia, non deve essere un punto di arrivo, poichè gli sport con la racchetta sono in grande espansione nel Bel Paese e servirà un ulteriore passo avanti per continuare ad affermarsi. “Sarà un grande spettacolo di cui potremo andare fieri, anche se sappiamo che il giorno dopo che terminerà dovremo subito rimetterci a lavorare. Quindi continueremo a migliorare di anno in anno, le difficoltà hanno fatto capire a noi della Fit che dobbiamo avere una struttura più forte, una dimensione professionale più ampia per sfruttare al meglio le prossime occasioni e per cercare di gestire questi due movimenti, il tennis e il paddle, sempre più vasti e effervescenti“.

Foto: LaPresse