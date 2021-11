Jannik Sinner è ancora in corsa per qualificarsi alle ATP Finals, ma ora la missione si fa decisamente complicata e le speranze sono appese a un filo. Per sperare di accedere al torneo di fine stagione, riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica, l’altoatesino deve tifare l’australiano James Duckworth a partire dalle ore 14.00 odierne: serve che l’oceanico, attuale numero 55 al mondo, sconfigga il polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Questo è l’unico modo per restare in corsa e giocarsi il tutto per tutto la prossima settimana al torneo ATP 250 di Stoccolma, l’ultima competizione prima degli atti conclusivi in programma a Torino dal 14 al 21 novembre. Jannik Sinnner dovrà sperare nella magia di Duckworth, successivamente vincere in terra svedese con il polacco fuori prima della finale oppure raggiungere l’atto conclusivo sul cemento indoor della capitale e auspicarsi che Hurkacz si fermi all’esordio.

Sono questi gli unici incroci che permetterebbero al nostro portacolori di agguantare l’ultimo posto disponibile per le ATP Finals a cui sono già matematicamente qualificati sette atleti: il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev, il russo Andrey Rublev, il nostro Matteo Berrettini, il norvegese Casper Ruud.

JANNIK SINNER SI QUALIFICA ALLE ATP FINALS SE…

– Hurkacz perde oggi contro James Duckworth e successivamente Jannik Sinner vince il torneo di Stoccolma, ma con Hurkacz eliminato prima della finale.

– Hurkacz perde oggi contro James Duckworth e successivamente Jannik Sinner va in finale a Stoccolma, ma con Hurkacz eliminato al primo turno.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger