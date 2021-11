Sport in tv oggi (sabato 13 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 6 novembre 2021, saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei Next Gen ATP Finals e WTA Finals, il calcio con le Qualificazioni Mondiali, i motori con le prove libere e le qualifiche della MotoGP e le prove libere e la sprint race della F1, gli sport invernali con sci alpino, speed skating, bob e pattinaggio artistico.

PROGRAMMA SPORT IN TV OGGI (SABATO 6 NOVEMBRE)

04:20 Pattinaggio artistico, NHK Trophy: coppie d’artistico – Eurosport Player, discovery+

06:40 Pattinaggio artistico, NHK Trophy: danza sul ghiaccio – Eurosport Player, discovery+

08:40 Pattinaggio artistico, NHK Trophy: individuale femminile – Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+, Rai Sport + HD, Rai Play (dalle 10.00 Rai Sport Web 1)

09.00 Moto3, GP Valencia: prove libere 3 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

09.15 Speed Skating, Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki: sessione mattutina – Youtube Skating ISU

09.55 MotoGP, GP Valencia: prove libere 3 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

10.00 Sci alpino, parallelo femminile: qualificazioni – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport Player, discovery+

10.55 Moto2, GP Valencia: prove libere 3 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

11:30 Pattinaggio artistico, NHK Trophy: individuale maschile – Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+, Rai Sport Web 1 (dalle 12.15 Rai Sport + HD, Rai Play)

12.35 Moto3, GP Valencia: qualifiche 1 – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

13.00 Moto3, GP Valencia: qualifiche 2 – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

13.00 Bob, Coppa Europa: bob a quattro maschile e a due femminile – Nessuna copertura tv

13.30 MotoGP, GP Valencia: prove libere 4 – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

14.00 Rugby, Autumn Nations Series: Italia-Argentina – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Cielo, Sky Go, NOW, cielotv.it

14.10 MotoGP, GP Valencia: qualifiche 1 – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

14.30 Speed Skating, Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki: sessione pomeridiana – Youtube Skating ISU, Eurosport Player, discovery+

14.35 MotoGP, GP Valencia: qualifiche 2 – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

15.10 Moto2, GP Valencia: qualifiche 1 – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

15.35 Moto2, GP Valencia: qualifiche 2 – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

16.00 F1, GP Brasile: prove libere 2 – Sky Sport F1, Sky Sport 4K, SkyGo e Now

17.00 Sci alpino, parallelo femminile: eliminazione diretta – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+

20.30 F1, GP Brasile: sprint race – Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Sky Sport Uno, SkyGo e Now, differita 22.00 TV8, tv8.it

20.30 Volley, SuperLega: Sir Safety Conad Perugia-Allianz Milano – Volleyball TV

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Francia-Kazakistan – Canale 20, Mediaset Infinity

21.00 Tennis, Next Gen ATP Finals: Alcaraz-Korda – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, SuperTennisTV, supertennis.tv

21.00 Tennis, WTA Finals: Sakkari-Badosa – SuperTenniX, differita 23.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

Foto: LaPresse