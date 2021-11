LIVE Italia-Argentina 3-17, Test Match rugby in DIRETTA: azzurri in crisi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

36′ Argentini che ora rallentano il ritmo, Italia che però non riesce a recuperare l’ovale e a ripartire.

34′ Difesa disperata dell’Italia che riesce a recuperare l’ovale con gli argentini lanciati verso la meta.

32′ Si alzano le bandierini, Paolo Garbisi non sbaglia: 17-3 Argentina.

31′ Guadagna un calcio piazzato l’Italia sui 40 metri, si va per i pali con Garbisi che deve assolutamente trovare le misure giuste.

30′ Serve assolutamente un cambio di passo per la formazione tricolore.

29′ C’è ovviamente anche la trasformazione e dunque il parziale recita 17-0.

27′ Regalo azzurro all’Argentina che trova un’altra meta: Juan Martin Gonzalez anticipa l’uscita della difesa azzurra con il piede e può andare senza patemi oltre la linea.

25′ Costantemente nella propria metà campo gli azzurri, tanti i palloni persi.

24′ Visto il primo tempo con gli All Blacks, ci si aspettava molto di più dalla squadra tricolore.

23′ Gli azzurri guadagnano l’ovale, calcio per risalire il campo, ma la touche è gettata via con un tenuto a terra. Non ci sono state offensive azzurre in questa prima metà di primo tempo.

21′ Gli ospiti a livello fisico sembrano nettamente superiori, l’Italia non riesce mai a saltare i placcaggi avversari.

19′ Argentina che va a giocare nuovamente nella zona pericolosa, per fortuna in avanti di Lavanini che vale il recupero dell’ovale per i padroni di casa.

18′ Piccola pausa nel match a causa di un argentino rimasto a terra. L’Italia non riesce ad organizzare una trama di gioco, ci sta provando solamente con giocate individuali.

17′ Non sbaglia l’argentino: 10-0, serve assolutamente una reazione per gli azzurri.

16′ Fuorigioco azzurro, altra opportunità per Boffelli.

16′ Altro errore però per la squadra tricolore in touche, due su due perse.

15′ Bene Nemer che mette le mani sull’ovale e recupera.

14′ In balia della forza fisica argentina gli azzurri.

12′ Fondamentale subito reagire per gli azzurri.

11′ C’è ovviamente la trasformazione: 7-0 Argentina.

10′ META ARGENTINA. Palla alta non conquistata dagli azzurri, Boffelli serve Kremer che si invola verso la linea di meta. 5-0 Argentina.

8′ Va bene agli azzurri con Boffelli che sbaglia il calcio.

7′ Fallo azzurro, primo tentativo di giocare per i pali per i Pumas.

7′ Incontro davvero molto fisico in questa prima parte.

6′ Pumas che liberano bene, poi riescono a riprendere il possesso.

5′ Touche sui 22 metri argentini, buona conquista azzurra.

4′ Conquistano un calcio importante gli azzurri sulla metà campo, si può risalire il campo.

3′ Azzurri che spingono in questa prima fase. L’Argentina può liberare dai propri 22.

2′ Subito un in avanti argentino e si parte con la prima mischia.

1′ Calcio iniziale di Paolo Garbisi, si comincia!

14.00 Tutto pronto per il kick-off: calcio iniziale per gli azzurri!

13.59 L’Inno di Mameli!

13.58 È il momento degli inni nazionali.

13.54 Entrano in campo le due compagini.

13.51 Pubblico delle grandi occasioni a Treviso: l’ultimo match nello stadio del Benetton era stato 20 anni fa.

13.46 Squadre che sono pronte ad entrare in campo, poco più di dieci minuti e sarà il momento degli inni nazionali.

13.43 Le buone cose viste contro gli All Blacks hanno ridato un po’ di entusiasmo all’ambiente, ma con l’Argentina Garbisi e compagni si scontreranno contro una formazione di assoluto livello, ma non imbattibile. Non basteranno, dunque, le intenzioni – come l’ottima difesa e l’aggressività con gli All Blacks – ma serviranno anche i risultati.

13.40 L’Italia è alla ricerca di un successo che con i sudamericani manca dal 2008.

13.37 Alla scoperta della formazione degli azzurri:

15 Matteo Minozzi; 14 Edoardo Padovani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Monty Ioane; 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney; 8 Giovanni Licata, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 David Sisi, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Ivan Nemer

A disposizione: 16 Luca Bigi, 17 Danilo Fischetti, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Marco Fuser, 20 Federico Ruzza, 21 Giovanni Pettinelli, 22 Alessandro Fusco, 23 Federico Mori.

13.33 Il XV degli ospiti:

15. Emiliano Boffelli; 14. Santiago Cordero, 13 Matias Moroni, 12 Jeronimo De La Fuente, 11 Mateo Carreras; 10 Santiago Carreras, 9 Tomas Cubelli; 8 Facundo Isa, 7 Juan Martin Gonzalez, 6 Pablo Matera; 5 Tomas Lavanini, 4 Marcos Kremer; 3 Francisco Gomez Kodela, 2 Julian Montoya (c), 1Thomas Gallo

A disposizione: 16 Facundo Bosch, 17 Ignacio Calles, 18 Santiago Medrano, 19 Lucas Paulos, 20 Santiago Grondona, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Nicolas Sanchez, 23 Lucio Cinti

13.29 Il kick-off dell’incontro è previsto alle 14.00.

13.25 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della seconda partita della Nazionale italiana di rugby nei Test Match autunnali: dopo la sconfitta all’Olimpico con la Nuova Zelanda, gli azzurri oggi sfidano a Treviso l’Argentina.

Le formazioni di Italia-Argentina

L’Argentina, come si è visto anche con la Francia settimana scorsa, è squadra ostica, cattiva, fisica. Punta molto sullo scontro, sulla provocazione e ha nel pacchetto di mischia il suo punto di forza.

Appuntamento alle 14.00 per non perdervi davvero nulla della nostra diretta.

