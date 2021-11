Oggi, sabato 13 novembre, andrà in scena la seconda giornata del weekend del GP di San Paolo (Brasile), quartultimo round del Mondiale 2021 di F1.

Sulla celebre pista di Interlagos godremo di un grandissimo spettacolo e di incertezza. In primis questo sarà il giorno della Sprint Race il cui risultato servirà per delineare la griglia di partenza della corsa domenicale e assegnare i punti ai primi tre classificati. Una Sprint Qualyfing però accompagnata dall’aura del mistero per via di quello accaduto a Lewis Hamilton, il migliore delle qualifiche di ieri.

L’uso di un’ala irregolare potrebbe costar caro al britannico che rischia di essere retrocesso in ultima posizione al via della gara odierna, per poi essere sicuramente sanzionato a causa della sostituzione del motore endotermico sulla sua Mercedes (cinque posizioni in griglia di partenza). Non resta che attendere impazienti.

Proverà ad approfittare di tutto questo la Ferrari. Lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc inizieranno la corsa sprint odierna dalla sesta e settima casella e dovranno sfruttare uno start al via all’altezza per scavalcare l’AlphaTauri del francese Pierre Gasly e mettersi in una posizione di maggior controllo della McLaren.

Di seguito il programma odierno e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP SAN PAOLO F1 2021

SABATO 13 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 16.00-17.00, Prove libere 2

Ore 20.30, Qualifica Sprint

PROGRAMMA GP SAN PAOLO F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio di San Paolo sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213), dove saranno proposte le prove libere 2, la qualifica sprint e la gara domenicale.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita la Sprint Race e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere esclusiva per Sky Sport

STREAMING – Il Gran Premio brasiliano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA SKY SPORT

Sabato 13 novembre

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16.00: PROVE LIBERE 2

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 20.00: Paddock Live

Ore 20.30: QUALIFICA SPRINT

Ore 21.15: Paddock Live

Ore 22.45: Paddock Live Show

PROGRAMMA TV8

Sabato 13 novembre

Ore 22.00, F1, Qualifica Sprint, differita

Foto: LaPresse