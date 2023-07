Sport in tv oggi (domenica 28 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 28 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Abbuffata di sport invernali con il superG maschile a Lake Louise, lo slalom femminile a Killington, lo sci nordico a Ruka, le sprint di biathlon a Oestersund, il salto con gli sci, il bob e tanto altro ancora. Da seguire con grandissima attenzione anche le sei partite valide per la Coppa Davis di tennis.

Prosegue il Mondiale di scacchi con l’attesissima gara-3, poi tantissimo calcio e i campionati dei vari sport di squadra. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 28 novembre il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (DOMENICA 28 NOVEMBRE )

DOMENICA 28 NOVEMBRE:

06.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Secret Garden, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

08.50 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Sochi (diretta streaming su fil-luge.org)

09.10 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen HS142 maschile a Ruka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

10.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 femminile a Innsbruck (diretta streaming su ibsf.org)

10.00 MOTORSPORT – Mondiale WTCR a Sochi (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

10.00 TENNIS (Coppa Davis, fase a gironi) – Croazia-Ungheria (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, supertennix)

10.00 TENNIS (Coppa Davis, fase a gironi) – Due partite: Canada-Kazakhstan, Gran Bretagna-Repubblica Ceca (diretta streaming su supertennix)

10.20 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Pursuit femminile a Ruka (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+)

10.35 BASKET (Qualificazioni Mondiali 2023) – Giappone-Cina (diretta streaming su Eleven Sports)

11.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint femminile a Oestersund (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

11.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali 2023) – Costa d’Avorio-Guinea (diretta streaming su Eleven Sports)

12.00 CALCIO FEMMINILE (Serie B) – Palermo-Sassari Torres (diretta streaming su Eleven Sports)

12.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Pursuit maschile a Ruka (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+)

12.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Team Relay a Sochi (diretta streaming su fil-luge.org)

12.30 CALCIO (Serie A) – Udinese-Genoa (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

13.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-PSG (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football; diretta streaming sy Sky Go, Now Tv)

13.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Rostelecom Cup) – Galà di esibizione (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

13.20 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) – Finali a Dordrecht: 1000 metri maschile, 1000 metri femminile, staffetta maschile, staffetta femminile, staffetta mista (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, canale YouTube dell’ISU)

13.30 SCACCHI – Mondiali, gara-3: Magnus Carlsen vs Ian Nepomniachtchi (diretta streaming sul canale YouTube della FIDE)

13.30 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Besançon (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

13.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Oestersund (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

13.45 SNOOKER – UK Championship (diretta tv su Eurosport 2 e su Eurosport 1 dalle roe 21.45; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

13.45 FRECCETTE – Ladbrokes Players Championship, quarti di finale (diretta streaming su DAZN)

14.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 4 a Innsbruck (diretta streaming su ibsf.org)

14.00 JUDO – Grand Slam Abu Dhabi (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Levante (diretta streaming su DAZN)

14.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali 2023) – Capo Verde-Mali (diretta streaming su Eleven Sports)

14.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Entella-Cesena (diretta tv su Sky Sport 253; diretta tv su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pescara-Lucchese (diretta tv sy Sky Sport 252; diretta tv su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

14.30 CALCIO (Serie C) – Undici partite: Carrarese-Teramo, Fermana-Imolese, Gubbio-Ancona, Modena-Pistoiese, Montevarchi-Vis Pesaro, Reggiana-Viterbese, Messina-Fidelis Andria, Foggia-Vibonese, Monterosi Tuscia-Catanzaro, Picerno-Palermo, Turris-Avellino (diretta streaming su Eleven Sports)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Serie B) – Cinque partite: Bari-Brescia, Cesena-Ravenna, Cortefranca-San Marino, Pro Sesto-Cittadella, Roma-Chievo Verona (diretta streaming su Eleven Sports)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-West Ham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Due partite: Leicester-Watford, Brentford-Everton (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Quattro partite: Bordeaux-Brest, Lorient-Rennes, Monaco-Strasburgo, Reims-Clermont (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Serie A) – Milan-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Spezia-Bologna (diretta streaming su DAZN)

15.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Ragusa-Campobasso (diretta streaming su LBF)

15.00 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Besançon (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

15.05 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen 10 km maschile a Ruka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Union Berlino (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

15.30 BASKET (Qualificazioni Mondiali 2023) – Belgio-Serbia (diretta streaming su Eleven Sports)

15.30 VOLLEY (SuperLega) – Piacenza-Taranto (diretta streaming su Volleyball World Tv)

15.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Killington, prima manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

16.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali 2023) – Grecia-Bielorussia (diretta streaming su Eleven Sports)

16.00 TENNIS (Coppa Davis, fase a gironi) – USA-Colombia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, supertennix)

16.00 TENNIS (Coppa Davis, fase a gironi) – Due partite: Germania-Austria, Spagna-Russia (diretta streaming su supertennix)

16.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS142 maschile a Ruka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Montpellier-Lione (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali 2023) – Due partite: Repubblica Centrafricana-Angola, Turchia-Gran Bretagna (diretta streaming su Eleven Sports)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cinque partite: Chieri-Firenze, Cuneo-Monza, Trento-Casalmaggiore, Busto Arsizio-Novara, Vallefoglia-Perugia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

17.30 CALCIO (Serie C) – Juventus U23-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

17.30 CALCIO (Serie C) – Lecco-Sudtirol (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

17.30 CALCIO (Serie C) – Padova-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

17.30 CALCIO (Serie C) – Cinque partite: Fiorenzuola-Legnago, Mantova-Renate, Pro Sesto-Trento, Seregno-Giana Erminio, Triestina-Pro Patria (diretta streaming su Eleven Sports)

17.30 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Znojmo-Bolzano (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Valpusteria-Villach (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Serie A) – Roma-Torino (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (SuperLega) – Cisterna-Civitanova (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.00 VOLLEY (SuperLega) – Modena-Verona (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Volleyball World Tv)

18.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali 2023) – Due partite: Estonia-Israele, Finlandia-Croazia (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Quattro partite: Moncalieri-San Giovanni, Lucca-Costa Masnaga, Schio-San Martino, Venezia-Sassari (diretta streaming su LBF)

18.15 CALCIO A 5 (Serie A) – L84-Catania (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, futsaltv.it)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Cadice-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

18.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Killington, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – New England Patriots-Tennessee Titans (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Broni-Empoli (diretta streaming su LBF)

19.00 NUOTO – International Swimming League (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

19.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Conegliano (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv)

20.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali 2023) – Tre partite: Uganda-Nigeria, Polonia-Germania, Slovenia-Svezia (diretta streaming su Eleven Sports)

20.00 FRECCETTE – Ladbrokes Players Championship, semifinali e finale (diretta streaming su DAZN)

20.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG maschile a Lake Louise (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Como-Parma (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

20.30 VOLLEY (SuperLega) – Padova-Perugia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Troyes (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Napoli-Lazio (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (MLS statunitense) – Sporting Kansas City-Real Salt Lake (diretta streaming su DAZN)

21.30 BASKET (NBA) – Los Angeles Clippers-Golden State Warrios (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

22.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali 2023) – Canada-Bahamas (diretta streaming su Eleven Sports)

22.00 BASKET (NBA) – Indiana Pacers-Milwaukee Bucks (diretta tv su Sky Sport NBA dalle ore 00.30; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

22.25 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Green Bay Packers-Los Angeles Rams (diretta streaming su DAZN)

23.30 BASKET (Qualificazioni Mondiali 2023) – USA-Cuba (diretta streaming su Eleven Sports)

23.30 CALCIO (MLS statunitense) – Philadelphia Union-Nashville (diretta streaming su DAZN)

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI KILLINGTON

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI LAKE LOUISE

LA DIRETTA LIVE DELLA 7,5 KM SPRINT DI BIATHLON

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM SPRINT DI BIATHLON

LA DIRETTA LIVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO

LA DIRETTA LIVE DELLO SCI DI FONDO

LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLI SPORT INVERNALI

LA DIRETTA LIVE DEL MONDIALE DI SCACCHI

Foto: Lapresse