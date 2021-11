Slovacchia-Italia oggi: orario, tv, programma, streaming Qualificazioni Europei basket donne 2023

Si comincia: Italia e Slovacchia giocano a Piestany il loro primo confronto di qualificazione ai Campionati Europei del 2023, previsti in Israele e Slovenia. Per le azzurre girone che, oltre alle slovacche, comprende Svizzera e Lussemburgo, dunque quasi tutto nella parte occidentale d’Europa.

L’inizio è riservato alla più insidiosa delle partite, quella contro una squadra di giocatrici ben note al campionato italiano, anche se oggi ufficialmente ce n’è solo una e in A2 dalle nostre parti. Per il nuovo ciclo azzurro tris di debuttanti, ma quel che conta è l’inizio con il piede giusto al fine di non terminare nel caos del gruppo delle migliori seconde. Dodicesima sfida tra le due selezioni nazionali, con le ultime due giocate agli Europei del 2017 ed entrambe contrassegnate dalla vittoria italiana, sebbene con due contorni diversi.

Slovacchia-Italia si terrà quest’oggi alle ore 18:00. Sarà possibile seguirla in diretta streaming sul canale YouTube della FIBA. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

SLOVACCHIA-ITALIA, QUALIFICAZIONI EUROPEI 2023: PROGRAMMA

GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE

Ore 18:00 Slovacchia-Italia (a Piestany)

SLOVACCHIA-ITALIA, QUALIFICAZIONI EUROPEI 2023: STREAMING

DIRETTA STREAMING – YouTube FIBA (Slovacchia-Italia)

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: fiba.basketball