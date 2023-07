Slittino, i fratelli Sics vincono in doppio a Sochi. Errori e rimpianti per gli azzurri

Il duo composto dai fratelli Sics (Juris e Andris) si è aggiudicato la prima tappa di Sochi, valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio 2021-2022. Sul budello russo (dove si correrà anche nel corso del prossimo fine settimana) gli esperti lettoni hanno messo in scena una seconda manche perfetta, per un tempo complessivo di 1:39.783 (49.726 e 50.057) andando a superare la coppia composta dai russi Bogdanov/Prokhorov che, dopo il miglior crono nella prima discesa, chiudono a 120 millesimi di distacco in 1:39.903.

Completano il podio i tedeschi Wendl/Arlt terzi in 1:40.012 a 229 millesimi di distacco, mentre al quarto posto troviamo i loro connazionali Eggert/Benecken in 1:40.017 a 234 millesimi. Quinta posizione per i russi Denisev/Antonov a 607 millesimi, sesta per i tedeschi Geueke/Gamm a 870, mentre è settima la coppia composta dai russi Maltcev/Khalilov a 1.008.

Ottava posizione per i canadesi Walker/Snith a 1.142, nona per i polacchi Chmielewski/Kowalewski a 1.145, mentre chiude la top10 la prima coppia azzurra, quella composta da Ludwig Rieder/Patrick Rastner. Due gravi errori nella prima manche hanno relegato Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner in 19ma piazza (autori del miglior crono nella seconda discesa, con tanti rimpianti) ed Ivan Nagler/Fabian Malleier in 21ma.

A questo punto in classifica generale vede al comando il duo Sics/Sics con 170 punti contro i 160 di Eggert/Benecken, quindi terzi Bogdanov/Prokhorov con 111, mentre al quarto posto troviamo Wendl/Arlt con 109, quinti Geueke/Gamm con 100.

