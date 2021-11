Sci di fondo, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani 22° e 23° a Muonio

Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno chiuso rispettivamente al 22° ed al 23° posto nella 15 km a tecnica libera di sci di fondo, gara FIS andata in scena a Muonio, in Finlandia: il migliore degli azzurri ha chiuso in 34’28″6, precedendo il compagno di squadra, che è arrivato al traguardo in 34’32″4.

A vincere è stato il padrone di casa finlandese Iivo Niskanen, primo in 32’58″1, davanti a due russi, con Sergey Ustiugov secondo in 33’07″2 ed Alexey Chervotkin terzo in 33’19″8.

Foto: LaPresse