La Coppa del Mondo di sci di fondo 2021 è pronta a prendere il via e lo farà nel fine settimana tra sabato 27 e domenica 28 novembre, con le prime due gare in quel di Ruka, in Finlandia, per una 10 km a tecnica classica e una 15 km a tecnica libera.

Proprio in queste ore il il direttore tecnico Alfred Stauder ha convocato Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino per uno stage di allenamenti proprio in Finlandia, a Muonio, in vista delle prime gare della stagione. Da sabato 6 a lunedì 22 novembre gli azzurri saranno alla corte del tecnico Francois Ronc Cella, con cui proveranno ad affinare la condizione migliore.

Per Pellegrino questa è una stagione molto importante, che porterà alle Olimpiadi di Pechino dove tenterà di salire nuovamente sul podio dopo la splendida medaglia d’argento ai Giochi di Pyeongchang nello sprint, mentre De Fabiani è atteso al grande salto di qualità.

Foto: LaPresse