Sci Alpino, tanta fiducia nel team azzurro alla vigilia del gigante di Killington

Le azzurre si preparano per dare battaglia questo week-end in quel di Killington, località che sorge nello Stato del Vermont (USA). Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goccia inseguono il primo podio dopo la prima trasferta austriaca di Soelden (Austria).

La prima ha rilasciato ai microfoni della FISI in vista dell’evento che ci apprestiamo a vivere: “Rispetto alla gara di due anni fa sono cambiate molto le condizioni, ci sono 30 gradi di differenza. La pista sembra molto bella. Ho fatto praticamente solo velocità per 10 dei 13 giorni complessivi con doppie sessioni di slalom. Ho ritrovato un buon feeling con la velocità. Sarà una trasferta importante, spero che i risultati di questo lavoro si vedano sin da sabato in gigante”.

C’è ottimismo anche da parte di Marta Bassino: “Conservo un ricordo piacevole di Killington, ho vinto la prima gara della carriera in Coppa del mondo. Rispetto a due anni fa le condizioni sembrano diverse, mi auguro che per sabato torni il freddo e la neve si ricompatti come è stata nei giorni scorsi. Il pendio mi piace molto, Mikaela Shiffrin è senza dubbio la favorita”.

La neve statunitense porta alla mente degli ottimi ricordi anche per Sofia Goggia che ha commentato alla Federazione: “A Killingotn ho ottenuto cinque anni fa il mio primo podio della carriera in Coppa del mondo, fu un giorno indimenticabile. Con questo gigante inizia veramente la stagione, da adesso fino a fine marzo sarà una lunga volata”.

