Lara Della Mea è pronta per la nuova stagione di Coppa del Mondo e vuole lasciarsi alle spalle il brutto infortunio avuto durante il parallelo dei Mondiali di Cortina. Sei lunghi mesi di riabilitazione, tanto lavoro, ma anche la carica e la voglia di essere al cancelletto di partenza già dallo slalom di Levi.

Lara, prima di tutto come stai e come prosegue il recupero dall’infortunio?

“Sono molto contenta di come sta proseguendo il recupero dall’infortunio. Fin dalla prima volta che sono andata a sciare il ginocchio non mi ha dato fastidio e non ho sentito dolore. Ho fatto con calma e non mi sono voluta prendere rischi ed infatti è solo da qualche giorno che ho iniziato a fare pali”.

Torniamo a quel giorno a Cortina. Hai capito subito la gravità dell’infortunio?

“Ho capito subito che fosse un infortunio grave, perchè ho subito avuto un male atroce e ho sentito immediatamente che si era rotto qualcosa”.

L’infortunio ti ha portato a modificare la preparazione estiva, quanto è cambiata rispetto al passato?

“Ho perso sei mesi a fare riabilitazione e per tutto il resto non c’era tempo. Ho cominciato a fare la preparazione normalmente solo un mese fa e sicuramente mi mancherà qualcosa ad inizio stagione. Sono riuscita adesso a tornare ai valori di forza di prima, sto bene fisicamente, ma ovviamente mi manca tutta una parte di atletica che ho perso per fare la riabilitazione”.

Dopo Lech, la Coppa del Mondo si sposta a Levi, dove sono in programma due slalom. Ci sarai?

“Andiamo in Finlandia e faremo qualche allenamento sulla pista da gara. In base a come mi sentirò decideremo il da farsi. Cercherò di impegnarmi al massimo, ma avendo pochi giorni di slalom nelle gambe devo valutare ancora e capire“.

Una stagione dunque in rincorsa, ben sapendo che c’è alla fine un traguardo chiamato Olimpiadi. Ci pensi? Può essere l’obiettivo da raggiungere in un anno particolare?

“Ho deciso di vivere giorno per giorno. Faccio sempre un passettino in più ed ogni giorno cerco di farne uno. Se tutto va avanti così, penso che tra un mese sarò al livello di prima come sciata, però non posso essere certa di quello che sarà il mio livello. Dipende tutto dal ginocchio, da eventuali ricadute, da come mi sentirò. Il ginocchio non è ancora al 100%, non posso caricare troppo in settimana e poi sarà importante capire anche come starò io mentalmente dopo quello che è successo”.

Solo Coppa del Mondo oppure ti vedremo presto anche in Coppa Europa per ritrovare il feeling con la gara?

“Farò questo blocco di gare, o meglio cercherò di farlo, poi prenderò una decisione. Dipenderà molto anche dal mio stato di forma, perchè se questo è pessimo è anche inutile programmare altre gare e andare anche in Coppa Europa”.

Siete una squadra di slalom giovane, ma ambiziosa. Come sono andate queste settimane insieme alle tue compagne e come le vedi?

“Siamo una squadra giovane e non è facile per noi arrivare in alto. Stiamo lavorando bene, siamo serie e ci mettiamo sempre il 100% ogni giorno. C’è grande organizzazione all’interno del nostro gruppo e con lo staff tecnico. Di questo passo prima o poi arriverà qualcosa e il lavoro pagherà”.

La Coppa del Mondo riparte da Lech, sede dell’unico parallelo della stagione. Da atleta quanto può avere senso avere solo una gara durante l’anno? Questo format ti piace?

“Il parallelo come format di gara mi piaceva molto in versione slalom. Alla fine è una bella disciplina ed è un peccato che lo abbiano fatto diventare gigante e, a parer mio, era molto più bello lo slalom parallelo. Ogni anno, però, si inventano qualcosa di nuovo e quindi non si capisce molto e non so quanto senso abbia avere una sola gara all’anno. Stanno cercando di trovare la quadra giusta, ma non l’hanno ancora trovata”

In chiusura, qual è l’obiettivo di Lara Della Mea in questa stagione?

“Il mio obiettivo è quello di arrivare pronta e fisicamente tra un mese, poi sul resto non saprei davvero. Tra qualche mese spero di essere più precisa, ma per ora voglio focalizzarmi solo sul recupero e sul tornare in gara il prima possibile”.

