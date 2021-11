Sci alpino, confermato il parallelo di Lech/Zuers: Bassino ci sarà, Goggia e Brignone rinunciano

Sabato 13 novembre andrà in scena a Lech/Zuers il primo e unico parallelo della stagione di Coppa del Mondo: la FIS ha sciolto le riserve sull’appuntamento austriaco, a rischio cancellazione fino a ieri a causa del caldo. Sofia Goggia e Federica Brignone non parteciperanno per allenarsi a Copper Mountain in vista delle gare di velocità nordamericane.

La provvidenziale nevicata di qualche ora fa ha abbassato le temperature e creato le condizioni per consentire agli organizzatori di mettersi al lavoro nella località dell’Arlberg, che ospiterà i paralleli maschile e femminile il prossimo fine settimana.

Sarà la Campionessa del Mondo di specialità Marta Bassino a difendere i colori azzurri nella prova che l’ha vista trionfare a Cortina lo scorso inverno. Forte del titolo iridato la cuneese tenterà di salire sul podio e incamerare punti preziosi in ottica Coppa del Mondo, anche se le rivali sono tante e agguerrite.

Tra le assenti figurano Goggia e Brignone, che hanno deciso di disertare la seconda gara dell’anno per affinare la preparazione allo Speed Center di Copper Mountain. La doppia discesa ed il Super-G di Lake Louise in programma ad inizio dicembre rappresentano un test cruciale in ottica Olimpiadi, e nonostante le ambizioni di classifica generale le due campionesse hanno preferito saltare il parallelo e gli slalom di Levi (in cui sarà presente Marta Bassino) per concentrarsi sulla velocità.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 13 novembre con la prova femminile (qualificazioni alle ore 10 e finali dalle 17), mentre il giorno successivo sarà la volta degli uomini. Prossimamente sapremo con esattezza la lista dei convocati azzurri per il parallelo, al femminile dovrebbe essere della partita anche Roberta Melesi oltre alla già citata Bassino.

