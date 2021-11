Scherma: la nuova stagione comincia con il Grand Prix di sciabola da Orleans

Si torna finalmente in pedana! La stagione schermistica 2021-2022 parte ufficialmente da Orleans, sede da domani del Grand Prix di sciabola. Si tratta del primo appuntamento dopo le Olimpiadi, per uno sport che più di tutti gli altri ha avuto problemi in questi ultimi due anni con tanti eventi cancellati a causa della pandemia e ad un’organizzazione che è certamente venuta a mancare. Domani sono in programma le qualificazioni maschili, venerdì quelle femminili e poi sabato spazio agli assalti del tabellone principale.

Un Grand Prix che segnerà il debutto come nuovo CT di Luigi Tarantino, che ha deciso di portare in Francia 24 azzurri, equamente divisi tra uomini e donne. Un mix tra “vecchi” e giovani, con tanti atleti che sono reduci dall’esperienza olimpica e con altri ragazzi che sono invece pronti al grande salto e che faranno il loro debutto nel circuito maggiore.

In campo maschile ovviamente spicca la presenza di Luigi Samele, medaglia d’argento a Tokyo, e con il pugliese ci saranno anche i suoi compagni di quartetto Luca Curatoli ed Enrico Berrè. Fari puntati anche sui Luca Fioretto, Michele Gallo, Emanuele Nardella, Pietro Torre e Matteo Neri, mentre gli altri convocati sono tutti atleti che hanno già assaggiato le pedane internazionali come Riccardo Nuccio, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere e Alberto Arpino.

Tra le donne ci sono le veterane Irene Vecchi e Rossella Gregorio e sicuramente c’è grande attesa per Michela Battiston, che vuole essere grande protagonista in questo triennio che porta alle Olimpiadi di Parigi. Le altre azzurre presenti ad Orleans sono: Giulia Arpino, Sofia Ciaraglia, Rebecca Gargano, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Benedetta Taricco e Mariella Viale.

Le parole del commissario tecnico Luigi Tarantino: “È la prima gara della stagione, ma anche la mia prima da Commissario Tecnico. La vivo come se dovessi tirare, con la carica che ogni grande appuntamento porta con sé. Sono contentissimo di cominciare con questo GP FIE di Orleans perché vedrò contemporaneamente in pedana sia i ragazzi che le ragazze. Ho voglia di tastare sul campo le loro condizioni, per capire come ognuno di loro affronta la gara, che dà sensazioni decisamente diverse rispetto agli allenamenti. In ritiro ho apprezzato, sia dal gruppo maschile che femminile, le motivazioni e l’applicazione nel lavoro. Adesso è il momento di provare a trasferire queste ottime sensazioni su un palcoscenico così prestigioso”.

CONVOCATI ITALIA GP ORLEANS 2021

SCIABOLA MASCHILE: Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Francesco D’Armiento, Luca Fioretto, Michele Gallo, Emanuele Nardella, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Luigi Samele, Pietro Torre.

SCIABOLA FEMMINILE: Giulia Arpino, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Benedetta Taricco, Irene Vecchi, Mariella Viale.

Foto: LaPresse