Scherma, Coppa del Mondo 2021-2022: Luca Curatoli secondo ad Orleans

Prima gara della stagione e subito primo podio per l’Italia. Inizia nel migliore dei modi il cammino di Luigi Tarantino alla guida della Nazionale azzurra di sciabola, con il secondo posto ottenuto da Luca Curatoli nel Grand Prix di Orleans. Un risultato importante per il campano, chiamato ad un triennio importante, che deve portarlo ad essere protagonista alle Olimpiadi di Parigi.

In finale l’azzurro si è arreso al sudcoreano Kim Junghwan con il punteggio di 15-3 in un assalto dominato dall’asiatico. Sul podio salgono anche l’altro sudcoreano Oh Sanguk ed il giapponese Yoshida, con quest’ultimo battuto in semifinale da Curatoli per 15-10.

Le porte del podio per Curatoli si erano aperte con la vittoria nei quarti di finale sul sudcoreano Kim Junho con un perentorio 15-9. Negli ottavi l’azzurro si era imposto su un altro sudcoreano, Lee Jonghyun, con il punteggio di 15-13. Il campano aveva superato nei sedicesimi il connazionale Emanuele Nardella per 15-11 ed al primo turno il francese Barloy per 15-7.

Si è fermato agli ottavi di finale, invece, Dario Cavaliere, battuto dal sudcoreano Oh Sanguk per 15-7. Corea del Sud fatale all’Italia anche nei sedicesimi con le vittorie di Kim Junho su Matteo Neri (15-5) e di Kim Junghwan su Riccardo Nuccio (15-11).

Giornata no per il vicecampione olimpico Luigi Samele. Lo sciabolatore pugliese è stato sconfitto al primo turno dal belga De Ridder all’ultima stoccata (15-14). Sempre al primo assalto sono usciti Alberto Arpino (15-7 da Kim Junho), Pietro Torre (15-5 contro il russo Kostenko) e Luca Fioretto, che si è arreso nel derby azzurro ad Enrico Berrè con il punteggio di 15-7.

Si ferma agli ottavi di finale il cammino delle azzurre. La migliore è stata Rossella Gregorio, arrivata proprio tra le ultime sedici, la quale è stata sconfitta dalla sudcoreana Joon con il punteggio di 15-10. Fuori ai sedicesimi, invece, Rebecca Gargano (15-12 con la sudcoreana Yoon) e Sofia Ciaraglia, battuta all’ultima stoccata dalla russa Podpaskova.

Purtroppo la quindicesima stoccata è stata fatale al primo turno ad Irene Vecchi ed Eloisa Passaro, sconfitte rispettivamente dall’algerina Boudiaf e dalla francese Balzer. Fuori al primo assalto anche Chiara Mormile, battuta 15-13 dalla polacca Kozaczuk.

