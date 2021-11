Per la quarta volta negli ultimi due mesi il numero 1 del ranking mondiale del rugby maschile è passato di mani: nel corso delle Autumn Nations Series 2021 la vittoria del Sudafrica in Scozia e la contemporanea sconfitta della Nuova Zelanda in Irlanda hanno portato ad un nuovo cambio della guardia.

Al terzo posto è salita l’Inghilterra, che ha battuto e scavalcato l’Australia, superata anche dall’Irlanda. L’Argentina vince in Italia con più di 14 punti di margine e rosicchia mezzo punto agli azzurri, che restano al 14° posto. L’incontro con l’Uruguay di sabato prossimo assume così un peso specifico molto elevato.

RANKING MASCHILE

1 SUDAFRICA 91.83

2 NUOVA ZELANDA 90.02

3 INGHILTERRA 86.61

4 IRLANDA 86.30

5 AUSTRALIA 85.09

6 FRANCIA 84.25

7 SCOZIA 82.78

8 ARGENTINA 80.81

9 GALLES 80.39

10 GIAPPONE 78.54

11 FIJI 76.61

12 GEORGIA 73.73

13 SAMOA 73.59

14 ITALIA 70.15

15 TONGA 68.57

16 ROMANIA 67.06

17 URUGUAY 66.76

18 USA 66.54

19 PORTOGALLO 65.84

20 SPAGNA 65.42

Si amplia invece il divario al femminile in vetta alla graduatoria: l’Inghilterra non incassa punti pur avendo asfaltato il Canada, terzo in classifica, ma allunga grazie alla sconfitta della Nuova Zelanda in Francia. Nel fine settimana vincono Irlanda, Galles e Scozia, e sono le irlandesi, battendo gli USA, a soffiare il settimo posto all’Italia.

Le azzurre, impegnate in un raduno con i Paesi Bassi, chiuso con un’amichevole non ufficiale vinta per 41-0 grazie a sette mete messe a segno da Ostuni Minuzzi, Duca, Franco, Vecchini, Granzotto (2) e Frangipani, perdono la posizione per 0.11 punti.

RANKING FEMMINILE

1 INGHILTERRA 96.26

2 NUOVA ZELANDA 90.11

3 CANADA 88.15

4 FRANCIA 86.90

5 AUSTRALIA 78.68

6 USA 76.63

7 IRLANDA 76.54

8 ITALIA 76.43

9 SCOZIA 73.48

10 SPAGNA 72.10

11 GALLES 71.02

12 GIAPPONE 65.49

13 SUDAFRICA 63.39

14 RUSSIA 61.10

15 KAZAKISTAN 60.45

16 SAMOA 59.72

17 PAESI BASSI 58.27

18 HONG KONG 57.89

19 SVEZIA 57.73

20 GERMANIA 57.72

Foto: LiveMedia / Ettore Griffoni