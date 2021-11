Tra le mura amiche per alzare l’asticella. A distanza di due settimane dall’esordio a Skate America tornerà sul ghiaccio questo weekend Daniel Grassl, pronto a partecipare alla terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico, il Gran Premio D’Italia, in programma al Palavela di Torino dal 4 al 7 novembre.

Per l’altoatesino si tratterà di un nuovo, importantissimo, test; a seguito dell’impatto non facile nella competizione itinerante, dove ha certamente risentito di una più che giustificabile tensione emotiva, nella pista di casa l’atleta di Lorenzo Magri avrà l’occasione di raddrizzare il tiro, realizzando proprio quei fondamentali elementi che sono mancati a Las Vegas.

Dalla sua parte l’azzurro potrà contare su due programmi davvero competitivi da un punto di vista coreografico, ottima base di partenza per arrivare a conquistare delle posizioni molto interessanti. Dove non dovrà sbagliare Daniel? Sicuramente nello short, realizzando con successo in primis il quadruplo lutz; successivamente la missione sarà quella di atterrare le quattro difficoltà fondamentali del libero, ovvero i tre quadrupli, lutz, flip e loop, quest’ultimo inserito in combinazione con euler/triplo salchow, e il triplo axel.

La prova maschile tra l’latro si appresta a essere una tra le più pazze dell’intera rassegna. Tolto infatti il nipponico Yuma Kagiyama e, in parte, anche Mikhail Kolyada, non figura un vero e proprio favorito, con tantissimi candidati alla top 3 che si sfideranno in una battaglia dove sarà importante non sbagliare. Ci saranno infatti, oltre a Grassl, gli altri due russi Petr Gumennik e Dmtri Aliev, con quest’ultimo non al top della condizione, il cinese Boyang Jin, da un po’ troppo tempo incostante, il lettone Denniss Vasiljevs e il sudcoreano Junhwan Cha. Tante mine vaganti dunque in una gara da non perdere.

CLICCA QUI PER CONOSCERE IL PROGRAMMA DEL GRAN PREMIO D’ITALIA

CLICCA QUI PER LA GUIDA SU COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA

Foto: Valerio Origo