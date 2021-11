Finale a sorpresa del match d’esordio, e contemporaneamente anche d’addio, di Stefanos Tsitsipas al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il greco si è trovato costretto al ritiro sotto 2-4 contro l’australiano Alexei Popyrin, vittima di un infortunio al braccio destro. Il lucky loser, entrato per forfait del sudafricano Lloyd Harris, approda così agli ottavi di finale e per lui sarà derby con James Duckworth, che ha sconfitto Lorenzo Musetti.

Nell’immediato dopopartita, Tsitsipas ha dichiarato: “Ho dovuto farlo, sto tentando di preservarmi per Torino. Ho sentito dolore, non voglio che peggiori. Il problema è diventato più grande nelle scorse settimane“. L’ellenico è qualificato da tempo per le ATP Finals, dove entra tra i favoriti e da vincitore dell’edizione 2019.

Questo ritiro, inoltre, potrebbe costargli la posizione numero 3 nel ranking mondiale, nel caso in cui il tedesco Alexander Zverev si rivelasse in grado di andare molto avanti nel torneo. Il miglior risultato Tsitsipas lo ha ottenuto nel 2019 (quarti di finale, travolto per 6-1 6-2 da Novak Djokovic).

Per Popyrin, sebbene arrivata in maniera quantomeno particolare, si tratta della vittoria numero due su un giocatore tra i primi 10 del mondo; l’altra l’aveva ottenuta contro Dominic Thiem agli Australian Open 2019. Anche in quel caso ci fu ritiro da parte dell’austriaco, che era sotto 7-5 6-4 2-0.

