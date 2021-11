Parigi-Bercy 2021: ottavi spettacolo con Djokovic, Medvedev e Zverev. Continua la lotta ATP Finals di Ruud, Hurkacz e Norrie

Programma ricchissimo sia in termini di partite che di spunti negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, con l’ormai solito programma del campo centrale che si organizza su sei partite e quello del campo 1 che mette due singolari ad aprire e chiudere con in mezzo non meno di tre doppi. Andiamo a scoprire meglio la giornata.

I match senz’altro di maggior spicco della giornata sono quelli centrali al Palais Omnisports, oggi Accor Arena. Novak Djokovic torna in campo contro Gael Monfils: il numero 1 del mondo vuole la diciottesima vittoria contro il padrone di casa a livello ATP (non contando un future del 2004). Non superbi i segnali contro l’ungherese Marton Fucsovics, ma del serbo oramai si sa che tende anche a giocare male e, alla fine, vincere in molte partite di turni iniziali. Missione difficile per Grigor Dimitrov: il bulgaro ritrova dopo cinque anni Alexander Zverev, ma il tedesco nel frattempo è ormai tra i migliori al mondo e può disinnescare senza tanti problemi le trame del suo avversario.

Di scena anche il russo Daniil Medvedev: il numero 2 del mondo è al primo confronto con l’americano Sebastian Korda. Dietro c’è anche una lotta per il numero 1 che sembra latente, ma non lo è poi così tanto dal momento che Djokovic attribuisce a questo capitolo una notevole importanza.

Tre sono i match direttamente d’interesse per le ATP Finals, un terreno che ora interessa Jannik Sinner solo da spettatore nella necessità di sperare in qualche risultato negativo degli avversari. Non dovrebbe capitare al norvegese Casper Ruud, favorito con l’americano Marcos Giron e in procinto non solo di qualificarsi, ma di rendersi irraggiungibile per l’altoatesino. Il quale, semmai, si preoccupa di più per altri due nomi.

Il primo è quello del polacco Hubert Hurkacz, che trova una delle migliori versioni dell’anno del tedesco Dominik Koepfer, il quale è agli ottavi da lucky loser e avendo potuto battere ciò che rimane del canadese Felix Auger-Aliassime. Il secondo è quello del britannico Cameron Norrie, atteso da un confronto anche più complicato, quello con l’americano Taylor Fritz, ieri in grado di eliminare il russo Andrey Rublev, al quale sembrano sostanzialmente essersi spenti gli interruttori della luce in questo periodo. Match incerto, questo, come i loro precedenti: 4-3 per Norrie.

A completare il novero degli incontri ci sono il derby australiano tra Alexei Popyrin e James Duckworth, mai giocato a livello ATP, ma che ha code con 1-1 nei precedenti più in basso, e la sfida dello spagnolo Carlos Alcaraz al francese Hugo Gaston. In questo caso si tratta di primo confronto assoluto, di nuovo con un giocatore che fa di fatto parte della Next Gen.

