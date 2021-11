Olimpia Milano-Barcellona, Eurolega basket: programma, data, orario, tv, streaming

Ottava giornata dell’Eurolega 2021-2022 ed impegno casalingo questa settimana per l’Olimpia Milano, che affronta al Forumil Barcellona. Sfida attesissima e scontro diretto tra le prime due della classifica, con entrambe le formazioni che settimana scorsa sono incappate nel primo ko stagionale.

Dopo il doppio impegno di settimana scorsa tornano sul parquet giovedì i ragazzi di Ettore Messina e giovedì va in scena la sfida più attesa e affascinante di questo avvio di Eurolega. Al Forum d’Assago, infatti, arriva il Barcellona e, dunque, si affrontano le due formazioni attualmente appaiate in testa alla classifica.

Non solo entrambe hanno vinto sei match su sette, ma entrambe hanno un +51 tra punti fatti e punti subiti, e l’equilibrio a distanza è ancora più enfatizzato che nei punti fatti Milano ha un +3 rispetto al Barcellona, che però ha subito tre punti in meno rispetto all’Olimpia. Rodriguez e compagni hanno ceduto settimana scorsa al Bayern Monaco, prima di rifarsi con Belgrado, mentre gli spagnoli arriveranno a Milano dopo il netto 85-68 subito in casa del Maccabi Tel Aviv.

Qui di seguito il programma completo di A|X Armani Exchange Milano-Barcellona, match valevole per l’ottava giornata dell’Eurolega 2021-2022. Sarà possibile seguire l’incontro solo in diretta televisiva su Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo ed Eleven Sports.

OLIMPIA MILANO-BARCELLONA, EUROLEGA 2021-2022: PROGRAMMA

GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE

ore 20.30 A|X Armani Exchange Milano-Barcellona

OLIMPIA MILANO-BARCELLONA, EUROLEGA 2021-2022: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Sky Sport Arena (204)

DIRETTA STREAMING – SkyGo, Eleven Sports

Credit: Ciamillo