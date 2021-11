NBA, Philadelphia 76ers: Joel Embiid positivo al Covid, rischia uno stop di 10 giorni

Doccia fredda in NBA per i Philadelphia 76ers, una delle squadre più “calde” del momento in questa primo scorcio della Regular Season. La stella della franchigia, Joel Embiid, è infatti risultato positivo al Coronavirus e rischia di dover restare ai box per almeno 10 giorni.

Il centro camerunense è il secondo giocatore dei 76ers ad entrare nel protocollo sanitario della National Basketball Association dopo Tobias Harris. Embiid sarebbe stato tenuto a riposo per il match di questa notte (italiana) contro i New York Knicks, ma si è sottoposto ad un tampone che ha dato esito positivo.

Il pivot 27enne, come tutti gli altri componenti della squadra, è vaccinato: se risulterà negativo a due test consecutivi nelle prossime 24 ore riuscirà ad evitare la quarantena, mentre in caso contrario dovrà stare fermo per almeno 10 giorni, fino al momento della guarigione definitiva.

I Sixers, nonostante diversi problemi extra-campo (tra cui un Ben Simmons ancora senza minuti a referto), guidano la classifica della Eastern Conference con un bilancio di 8 vittorie e 2 sconfitte, inoltre sono reduci da una striscia ancora aperta di 6 successi consecutivi.

