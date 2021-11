NBA 2021-2022, i risultati della notte (16 novembre). Doncic batte Jokic, crollo Lakers con i Bulls. Atlanta vince ad Orlando

Una notte NBA con ben undici partite. Andava in scena l’atteso scontro tra Luka Doncic e Nikola Jokic ed è stato lo sloveno a festeggiare a fine partita. Infatti i suoi Dallas Mavericks hanno battuto i Denver Nuggets per 111-101 grazie ad un ultimo quarto da 32-18. Nella sfida personale ha vinto Jokic, visto che il serbo ha messo a referto 35 punti, 16 rimbalzi e 6 assist, mentre Doncic ha chiuso con 23 punti, 11 assist ed 8 rimbalzi. A risultare decisivo per Dallas è stato un altro europeo, Kristaps Porzingis, autore di una doppia doppia da 29 punti ed 11 rimbalzi.

Crollano in casa i Los Angeles Lakers, ancora privi di LeBron James, che sta recuperando dall’infortunio agli addominali e che potrebbe rientrare tra qualche partita. Allo Staples Center dominano i Chicago Bulls (121-103), trascinati da uno strepitoso DeMar DeRozan da 38 punti. Ottime anche le prestazioni dell’ex Lonzo Ball (27 punti, 8 assist e 7 rimbalzi) e di Zach LaVine (26 punti). Ai Lakers non è bastato il career high di Talen Horton-Tucker (28 punti) ed un Russell Westbrook da 25 punti.

In campo anche l’unico italiano presente in NBA. Danilo Gallinari festeggia la vittoria di Atlanta su Orlando per 129-111 in un match dominato dagli Hawks nel secondo tempo. Il Gallo sfiora la doppia doppia, chiudendo con 10 punti ed 8 rimbalzi in 28 minuti di gioco. Ottima la prova di 4/5 del quintetto di Atlanta con Young e Collins a 23 punti e con Bogdanovic e Capela (anche 16 rimbalzi) a quota 20; mentre per Orlando il migliore è stato Cole Anthony con 29 punti ed 11 assist.

Prosegue la marcia in testa alla Eastern Conference dei Washington Wizards, arrivati alla quinta vittoria consecutiva (decima complessiva) dopo il successo 105-100 sui New Orleans Pelicans con 27 punti di Spencer Dinwiddie, mentre agli ospiti non sono bastati i 31 punti di Brandon Ingram.

Sono nove, invece, i successi di fila dei Phoenix Suns, la squadra attualmente con la miglior striscia di tutta la lega. Questa volta il successo è arrivato di misura contro i Minnesota Timberwolves, battuti 99-96 con un Devin Booker da 29 punti ed un Deandre Ayton da 22 punti e 12 rimbalzi. Per i T’Wolves il migliore è stato Karl-Anthony Towns con 35 punti e 13 rimbalzi.

Prima vera partita da prima scelta assoluta del Draft per Cade Cunningham (25 punti, 8 assist ed 8 rimbalzi), ma la sua prestazione non è bastata ai Detroit Pistons, sconfitti dai Sacramento Kings per 129-107 (22 punti di Buddy Hield). Restando a parlare di rookie, c’è da segnalare l’infortunio al gomito di Evan Mobley di Cleveland (da capire l’entità del problema), nella sconfitta dei Cavs contro i Boston Celtcs, che hanno perso Robert Williams III per un infortunio al ginocchio, per 98-92 (23 punti di Tatum).

Tornano alla vittoria i New York Knicks contro gli Indiana Pacers per 92-84 con 16 punti di Kemba Walker. Vincono anche i Miami Heat sugli Oklahoma City Thunder (103-90 con 26 punti di Tyler Herro). Chiude il netto successo dei Memphis Grizzlies sugli Houston Rockets per 136-102 con 22 punti di Ja Morant.

RISULTATI NBA 2021-2022 (16 NOVEMBRE)

Cleveland Cavaliers – Boston Celtics 92-98

Detroit Pistons – Sacramento Kings 107-129

Washington Wizards – New Orleans Pelicans 105-100

Atlanta Hawks – Orlando Magic 129-111

New York Knicks – Indiana Pacers 92-84

Dallas Mavericks – Denver Nuggets 111-101

Memphis Grizzlies – Houston Rockets 136-102

Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns 96-99

Oklahoma City Thunder – Miami Heat 90-103

Portland Trail Blazers – Toronto Raptors 118-113

Los Angeles Lakers – Chicago Bulls 103-121

Foto: LaPresse