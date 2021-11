NASCAR Truck Series, Crafton cerca il poker contro le nuove leve

Non solo Cup Series questo fine settimana a Phoenix, ovale che accoglierà anche il Championship 4 della NASCAR Truck Series. John Hunter Nemechek, Zane Smith, Ben Rhodes e Matt Crafton si contendono il titolo 2021 di quella che di fatto è la ‘F3’ della famosa categoria americana riservata alle stock car.

Tre giovani piloti affrontano un veterano del gruppo che in quel di Avondale cercherà di mettere in bacheca il quarto titolo in carriera. Matt Crafton (ThorSport Racing #88) insegue infatti il poker in una pista molto particolare come quella che sorge nella ‘Valley of the Sun’.

Anche per lui, il più esperto tra tutti i contendenti per il successo finale, sarà un ‘Championship 4 speciale’. Il californiano non ha infatti mai firmato un titolo in Arizona, un catino molto particolare che è stato recentemente riconfigurato. Il tre volte campione (2013-2014-2019) potrebbe eguagliare il risultato di due anni fa quando vinse i Playoffs senza successi all’attivo in stagione. Ricordiamo infatti il regolamento molto particolare della finale: il primo dei quattro che arriva per primo al traguardo è automaticamente campione indipendentemente dalla propria posizione d’arrivo.

Contro di lui è pronto a dare battaglia John Hunter Nemechek. Il figlio dell’ex pilota Joe Nemechek accede alla finale da grande favorito con 5 affermazioni all’attivo ed il titolo nella regular season. Il #4 Kyle Busch Motorsport è tornato nella categoria dopo tre stagioni di assenza ed ha già un posto garantito per il 2022 con la formazione del due volte campione della Cup Series. Il 24enne del North Carolina non ha mai disputato la finale ed arriva in Arizona dopo un pesante ritiro a Martinsville che ha rischiato di compromettere l’intera stagione.

Zane Smith, invece, vive una situazione opposta all’alfiere di Toyota. Il 22enne californiano sbarca infatti a Phoenix dopo aver vinto settimana scorsa in Virginia. Il #21 del GMS Racing è da tenere in considerazione in quanto è il vicecampione in carica della Truck Series, sconfitto in un indimenticabile overtime da Sheldon Creed (GMS Racing #2). Quest’ultimo, assoluto protagonista nel 2021, non potrà difendere il titolo in seguito all’eliminazione di settimana scorsa.

Ultimo, ma non meno importante, è Ben Rhodes. Il nativo del Kentucky giunge all’epilogo del 2021 con due trofei in bacheca, ottenuti lo scorso a febbraio in quel di Daytona (Speedway/road course). Il #99 del ThorSport Racing è nella medesima situazione del già citato John Hunter Nemechek visto che non ha mai avuto l’occasione di contendersi il titolo.

L’appuntamento è quindi da non perdere per un nuovo indimenticabile ‘Championship 4’ con la NASCAR Truck Series.

