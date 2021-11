Motocross, orari fine settimana Mantova MX2 e MXGP: programma, tv, streaming

Tutto è pronto da Mantova per il diciassettesimo atto del Mondiale Motocross. Manca sempre meno all’ultimo doubleheader della stagione, previsto in Lombardia dopo uno spettacolare trittico in quel di Pietramurata (Trentino).

La lotta per la MXGP è più che mai aperta con tre protagonisti ancora in lotta per il titolo. Il francese Romain Febvre (Kawasaki) è al comando della classifica generale con 1 punto di scarto sullo sloveno Tim Gasjer (Honda) e tre sull’olandese Jeffrey Herlings (KTM). Occhi puntati sul nostro Tony Cairoli che ha regalato emozioni nella settimana sulla terra trentina.

Come sempre spazio anche ai protagonisti della MX2 con Mattia Guadagnini che cerca di chiudere al meglio il campionato. Da questo week-end potrà scatenarsi la festa di per il francese Maxime Renaux (Yamaha), matematicamente campione dopo il trittico di Pietramurata.

Il GP della Lombardia, la prima delle due prove previste in quel di Mantova, per quanto riguarda la MXGP sarà proposto in diretta su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player e RAI Play. RAI Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 di Sky) proporrà la diretta in chiaro della manifestazione, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente con la Diretta Live. La MX2, invece, verrà diffusa solo su Eurosport.

PROGRAMMA GP MANTOVA 2021

Domenica 7 novembre

Ore 11.15 Gara-1 MX2

Ore 12.15 Gara-1 MXGP

Ore 14.10 Gara-2 MX2

Ore 15.10 Gara-2 MXGP

GP MANTOVA IN TV

Diretta TV su Eurosport

Diretta in chiaro su RAI Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 di Sky)

Diretta streaming su RAI Play ed Eurosport Player

Diretta testuale su OA Sport

Foto: MXGP.com