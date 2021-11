LIVE Motocross, GP Lombardia MXGP 2021 in DIRETTA: Tony Cairoli mina vagante di un Mondiale incertissimo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della penultima tappa del Mondiale motocross

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lombardia 2021, penultimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross 2021. Incertezza massima nelle primissime posizioni: tutti i nodi si scioglieranno in queste ultime quattro manche.

Uno dei campionati mondiali più incerti ed appassionanti di sempre: Romain Febvre, Tim Gajser e Jeffrey Herlings sono racchiusi in appena tre punti nelle prime tre posizioni. Il francese ha un punto di vantaggio su Gajser e tre su Herlings. Proprio l’olandese sembrerebbe essere il grande favorito della gara grazie alle sue grandi performance su questa pista al Motocross delle Nazioni e sullo stesso tipo di sabbia a Riolo Sardo. Il francese e lo sloveno dovranno rimanere incollati al neerlandese per non perdere il treno del sogno mondiale.

Occhio alle mine vaganti, a partire da Tony Cairoli. Il siciliano è al penultimo gran premio della carriera e va a caccia di un risultato di spessore davanti al proprio pubblico dopo il meraviglioso successo ad Arco di Trento di una settimana fa. Attenzione al giovane spagnolo Jorge Prado, sempre costante e pericoloso per i big, oltre allo svizzero Jeremy Seewer, in grandissimo spolvero nell’ultima tappa trentina con un primo ed un secondo posto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Lombardia, valevole per la penultima tappa del Mondiale motocross 2021. Gara-1 è prevista per le ore 12.15, gara-2 per le 15.10, noi vi accomagneremo per raccontarvi al meglio le emozioni delle due gare. Buon divertimento!

Foto: MXGP.com