Moto3, GP Valencia, Izan Guevara il più veloce nelle FP1; terzo tempo per Migno, 5° Acosta, Foggia 27°

Il mondiale Moto3 ha già un padrone, ed è Pedro Acosta, pilota della Red Bull KTM Ajo, ai danni purtroppo del nostro Dennis Foggia; l’incidente con Darryn Binder della scorsa settimana, in Portogallo, lo ha costretto a rinunciare al titolo.

Non avendo pressioni, tutti i piloti sono scesi in pista, già dalla FP1 di questa mattina, senza pressioni e con un occhio alla prossima stagione. Molti team infatti, tra cui anche Leopard Racing, hanno ovviamente voglia di vincere il GP di Valencia (con Foggia), provando però qualcosa di nuovo a livello meccanico in vista della prossima stagione.

In questa prima sessione di prove libere, il più veloce è stato Izan Guevara (Aspar Team), con 1:39.561, davanti a Binder e Andrea Migno; quinto tempo per il Campione del Mondo Pedro Acosta. Qualcuno ha provato, nelle fasi finali, a girare con le morbide ma senza risultati: le gomme dure sono state più performanti; i team hanno avuto così un’importante indicazione in vista di qualifiche e gara.

Per quanto riguarda gli altri piloti italiani, invece, sottotono Dennis Foggia, 27°: il suo miglior tempo, che lo avrebbe portato in 12° posizione, è stato cancellato per track limits. Molto bene Romano Fenati che chiude nella top 10, settimo tempo. Niccolò Antonelli è 11°, quindicesimo Stefano Nepa, 17° Riccardo Rossi, 23° Alberto Surra e 25° Lorenzo Fellon.

Questa la classifica dei migliori 10 tempi al termine delle FP1:

1 Izan Guevara 1:39.561

2 Darryn Binder 1:39.609 (+0.048)

3 Andrea Migno 1:39.754 (+0.193)

4 Filip Salac 1:39.770 (+0.209)

5 Pedro Acosta 1:39.893 (+0.332)

6 Yuki Kunii 1:39.997 (+0.436)

7 Romano Fenati 1:40.034 (+0.473)

8 Ayumu Sasaki 1:40.039 (+0.478)

9 Sergio Garcia 1:40.058 (+0.497)

10 John Mcphee 1:40.082 (+0.521)

