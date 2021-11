LIVE Motocross, GP Lombardia MXGP 2021 in DIRETTA: Herlings domina gara-2! Febvre rimane in testa al Mondiale! Quarto Cairoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.54 La nostra DIRETTA LIVE testuale di gara-2 del Gran Premio di Lombardia del Mondiale motocross 2021 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per commenti ed analisi su questa penultima tappa. Un caro saluto e buona domenica a tutti gli amanti dello sport!

15.53 Questa la classifica del Mondiale a sole due manche dalla conclusione:

1 3 Febvre, Romain FRA KAW 661 22-15 14-22 25-9 18-18 20-11 22-25 16-20 18-18 18-16 20-20 18-22 25-22 25-14 20-18 25-16 22-20 25-22 – –

2 84 Herlings, J. NED KTM 658 18-22 20-18 15-25 25-0 – – 25-16 25-18 25-22 25-22 25-25 22-20 22-25 20-25 25-25 0-18 20-18 22-25 – –

3 243 Gajser, Tim SLO HON 646 25-25 18-25 16-15 20-22 22-6 14-18 22-22 15-25 20-25 2-13 20-25 15-20 18-22 18-20 22-20 18-25 13-20 – –

4 222 Cairoli, A. ITA KTM 534 20-0 25-20 20-20 13-25 15-25 20-14 20-15 16-16 22-20 – – 16-11 16-18 14-18 0-0 20-25 16-16 20-18 – –

5 61 Prado, Jorge ESP KTM 532 12-13 22-14 22-14 15-20 25-20 15-20 18-25 22-20 0-18 22-22 25-0 5-9 22-20 13-4 16-0 14-15 15-15 – –

6 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 530 15-16 13-16 13-13 16-11 16-22 16-13 12-14 14-14 7-8 15-16 13-16 20-15 16-13 22-16 18-22 25-22 16-16 – –

7 259 Coldenhoff, G. NED YAM 416 11-3 16-12 18-22 22-0 18-18 12-8 14-0 13-10 13-2 11-11 14-15 8-13 11-7 16-22 14-15 15-13 10-9 – –

8 41 Jonass, Pauls LAT GAS 391 0-20 15-15 14-18 14-8 0-15 18-22 15-6 20-0 16-15 8-15 15-18 18-16 15-16 15-9 4-11 0-0 – – – –

9 77 Lupino, A. ITA KTM 310 16-18 12-8 3-12 7-7 13-13 0-0 13-12 8-15 12-13 0-3 0-10 12-8 7-11 11-6 8-8 13-8 11-12 – –

10 19 Olsen, T. DEN HUS 309 13-14 7-9 0-2 8-9 0-10 13-3 0-13 11-6 9-12 13-8 9-8 13-11 10-9 14-5 13-14 9-9 14-11 – –

15.52 Grande entusiasmo a Mantova: i tifosi italiani invadono la pista per festeggiare il terzo posto in questo Gran Premio di Lombardia di Tony Cairoli!

15.51 Questa la classifica di gara-2:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:41.191 18 0:00.000 0:00.000 1:56.766 8 51.488

2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:00.280 18 0:19.089 0:19.089 1:57.024 5 51.374

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:03.369 18 0:22.178 0:03.089 1:57.288 5 51.258

4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:05.177 18 0:23.986 0:01.808 1:58.346 5 50.8

5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:06.415 18 0:25.224 0:01.238 1:58.566 6 50.706

6 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:27.362 18 0:46.171 0:20.947 1:58.645 5 50.672

7 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:31.933 18 0:50.742 0:04.571 1:59.725 6 50.215

8 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 36:35.007 18 0:53.816 0:03.074 2:00.600 8 49.851

9 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 36:39.643 18 0:58.452 0:04.636 2:00.891 7 49.731

10 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:45.197 18 1:04.006 0:05.554 2:01.152 9 49.624

11 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 36:47.830 18 1:06.639 0:02.633 2:00.903 12 49.726

12 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:50.108 18 1:08.917 0:02.278 2:01.195 14 49.606

13 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:52.141 18 1:10.950 0:02.033 2:00.811 5 49.764

14 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 36:53.468 18 1:12.277 0:01.327 2:00.677 8 49.819

15 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 36:55.127 18 1:13.936 0:01.659 2:01.252 5 49.583

16 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 37:02.320 18 1:21.129 0:07.193 2:01.580 7 49.449

17 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 37:05.939 18 1:24.748 0:03.619 2:01.575 11 49.451

18 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 37:14.947 18 1:33.756 0:09.008 2:02.071 5 49.25

19 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 37:31.234 18 1:50.043 0:16.287 2:01.927 6 49.308

20 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 37:39.616 18 1:58.425 0:08.382 2:02.245 6 49.18

21 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 37:45.397 18 2:04.206 0:05.781 2:02.755 4 48.976

22 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:44.708 17 1 lap 1 lap 2:02.745 8 48.98

23 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 35:45.591 17 1 lap 0:00.883 2:02.659 13 49.014

24 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 35:48.987 17 1 lap 0:03.396 2:03.170 4 48.811

25 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 36:20.392 17 1 lap 0:31.405 2:05.323 3 47.972

26 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 36:22.796 17 1 lap 0:02.404 2:05.900 14 47.752

27 667 Nordström Graaf, Anton SWE SVEMO Yamaha 37:20.690 17 1 lap 0:57.894 2:06.601 7 47.488

28 197 Polas, Denis SVK SMF KTM 36:16.737 16 2 laps 1 lap 2:10.151 4 46.192

29 79 Hoarau, Timothée FRA FFM Kawasaki 37:38.795 16 2 laps 1:22.058 2:11.957 4 45.56

30 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 27:37.269 13 5 laps 3 laps 2:03.895 4 48.525

31 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 25:41.472 12 6 laps 1 lap 2:00.760 6 49.785

32 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 19:21.283 9 9 laps 3 laps 2:01.107 6 49.642

33 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 17:33.386 8 10 laps 1 lap 2:05.351 5 47.961

34 15 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 15:17.378 7 11 laps 1 lap 2:04.302 5 48.366

15.49 Chiude alla grande in nona posizione Alessandro lupino: due top-10 oggi per il centauro KTM!

15.48 Splendida quarta posizione per Tony Cairoli che nel finale ha recuperato oltre tre secondi a Gajser, arrivando a meno di due secondi dallo sloveno.

VINCEEE!!! VINCE E DOMINA GARA-2 JEFFREY HERLINGS!!! Secondo Febvre e terzo Gajser: i protagonisti del Mondiale arrivano nelle prime tre posizioni!

ULTIMO GIRO: Continua a spingere Romain Febvre per evitare brutte sorprese e difendere senza problemi la seconda posizione.

ULTIMO GIRO!! BOATO A MANTOVA PER IL PASSAGGIO SUL TRAGUARDO DI ANTONIO CAIROLI!

-2 giri: Nona posizione per Alessandro Lupino che è stato sorpassato da Bogers, ma ha un buon margine su Olsen, decimo.

-2 giri: Jeffrey Herlings in surplus!! L’olandese ha 13 secondi di vantaggio su Febvre! Un monologo in questa gara-2!

-3 giri: Seewer!! Si guadagna la quinta posizione ai danni di Jorge Prado! Come spesso accade lo spagnolo è partito forte e si è eclissato con il passare dei chilometri.

-3 giri: Cairoli non sembra averne per recuperare cinque secondi su Gajser: serve un mezzo miracolo per il podio.

-1 E adesso è Seewer a tentare l’attacco su Prado! Lo svizzero vuole un altro piazzamento in top-5!

-2 PASSA!!! PASSA ALL’INTERNO TONY CAIROLI!!! SORPASSO D’AUTORE PER LA QUARTA POSIZIONE!!

-3 Resiste Jorge Prado in rettilineo! Cairoli ci sta provando in tutte le maniere!

-4 Situazione cristallizzata davanti, con le prime tre posizioni che sembrano già esser state acquisite.

-5 Arriva anche Seewer su Cairoli!! Lotta a tre per la quarta posizione! Un sorpasso che varrebbe il podio in questa tappa per il nove volte campione del mondo!

-6 Ottava posizione per un grande Alessandro Lupino che sta sfruttando una partenza sontuosa.

-7 Crollo totale di Jorge Prado! Sta arrivando a doppia velocità Tony Cairoli per la quarta posizione!

-8 Herlings ha scavato un solco di oltre sei secondi su Febvre che verosimilmente si rivelerà decisivo per questa seconda manche.

-9 DALL’ESTERNO GAJSER!!! CON UN’ALTRA CILINDRATA! Si prende la terza posizione lo sloveno!

-11 Cairoli ha perso qualche metro su Gajser che invece è sempre appicciato a Prado.

-12 Gasjer! Incrocio di traiettorie con Prado! Ma il campione del mondo ancora non trova il varco!

-13 Adesso Gajser sta “trainando” Cairoli: i due sono attaccati a Prado che sembra abbia poco ritmo in questa fase.

-14 NOOOOOOOOOOO!!!! SI SPEGNE LA MOTO DI CAIROLI!! Gajser passa il siciliano che però è ripartito in modo impetuoso.

-15 CAIROLI ACCANTO A PRADO!!!! SONO PRATICAMENTE APPAIATI I DUE!!

-17 Herlings conserva oltre due secondi di margine su Febvre, un gap gestibile per l’olandese.

-18 Cairoli sulla scia di Prado!! Ormai il sorpasso sembra essere davvero imminente!

-19 Anche Gajser si avvicina a Cairoli! C’è grande bagarre nella lotta per il podio.

-20 Cairoli a sette decimi da Prado! Sta girando fortissimo il campionissimo italiano.

-21 Bogers sta attaccando Lupino! L’azzurro deve provare a difendersi dall’assalto del neerlandese.

-22 Prado dopo la grande partenza sta perdendo ritmo e sta vedendo Cairoli arrivare da dietro.

-23 PASSA FEBVRE CHE FA IL GIRO VELOCE! Il francese è secondo e cerca di aggredire la leadership di Herlings.

-24 Febvre adesso si sta avvicinando a Prado! Meno un secondo il distacco, il francese cercherà l’attacco a breve!

-25 Errore per Lupino che adesso è sesto! Cairoli vola in quarta posizione e precede Gajser che è quinto!

-26 Giro veloce per Herlings! L’olandese è partito con gli occhi della tigre!!

-27 Sorpasso di Cairoli su Bogers per la quinta posizione! Il siciliano si mette dietro a Lupino. Solo settimo Gajser che deve cambiare passo!

-28 Febvre è terzo, mentre è stato lesto Alessandro Lupino ad infilarsi all’interno in quarta piazza! Cairoli è sesto.

-29 Grande spunto di Jeffrey Herlings che si porta subito in prima posizione davanti ad un grande Jorge Prado!

15.10 COMINCIA GARA-2!!!

15.08 Cairoli grazie al terzo posto in gara-1 si è riportato in quinta posizione davanti a Seewer: l’obiettivo per il numero 222 sarà quello di chiudere il Mondiale in top-5.

15.06 I piloti si sono già portati ai blocchi di partenza e sono pronti a scattare per il giro di ricognizione.

15.03 Per Alessandro Lupino invece l’obiettivo è quello di confermarsi fra i primi dieci: l’azzurro ha fatto una buona prima prova e vorrà confermare queste buone sensazioni nella seconda.

15.00 Il favorito per la vittoria della seconda manche resta Jeffrey Herlings che ha grande feeling con questa psta, come ha dimostrato nel Motocross delle Nazioni.

14.57 Sempre costanti ed in quota nelle ultime uscite sono apparsi Jorge Prado e Jeremy Seewer: entrambi possono puntare almeno ad entrare in top-5.

14.54 Occhio anche allo spagnolo Ruben Fernandez: lo spagnolo è giunto quarto questa mattina ed è stato al passo con i migliori.

14.51 Grande ingenuità commessa invece da Tim Gajser: lo sloveno ha tagliato la prima curva, ricevendo una penalità di dieci secondi che l’ha fatto retrocedere in ottava posizione. Adesso dalla vetta del Mondiale c’è da recuperare ben tredici punti.

14.48 Tony Cairoli è apparso in grande spolvero in gara-1: il siciliano è arrivato terzo e vorrà fare bene anche nella seconda manche, la terzultima della sua gloriosa ed inimitabile carriera.

14.45 Gara-1 che è andata appannaggio di Romain Febvre che, dopo questa prima manche, ha ampliato il margine di vantaggio in testa al Mondiale. Herlings adesso deve recuperare sei punti.

14.42 Ben ritrovati amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-2 del Gran Premio di Lombardia valido per il Mondiale motocross 2021.

13:05 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa manche e vi da appuntamento alle ore 15:00 con Gara-2!

13:01 Questa la top5 aggiornata dopo Gara-1:

1. Romain Febvre 639 punti

2. Jeffrey Herlings 633 punti

3. Tim Gajser 626 punti

4. Jorge Prado 517 punti

5. Tony Cairoli 516 punti

12:58 ATTENZIONE! Tim Gajser è stato penalizzato di dieci secondi per un taglio effettuato alla prima curva! Cairoli di conseguenza sale in terza posizione!

12:55 La lotta per il Mondiale resta aperta con i primi tre della classifica generale arrivati nelle prime tre posizioni, probabilmente senza quell’ingenuità in avvio Herlings avrebbe vinto la gara, ma con i se e con i ma non si fa la storia.

12:52 Quella di stamattina è stata una delle manche più belle dell’anno, siamo stati con il fiato sospeso fin dal primo metro, i primi quattro hanno tagliato il traguardo praticamente incollati, si preannuncia una Gara-2 altrettanto spettacolare.

12:50 Vince Romain Febvre, secondo Jeffrey Herlings, terzo Tim Gajser. Un eroico Antonio Cairoli si deve accontentare della quarta piazza, ma che carattere!

-1 GIRO Un Herlings scatenato supera anche Gajser, Cairoli ci prova a rientrare sulla terza piazza.

-1 GIRO Purtroppo è arrivato il sorpasso di Jeffrey Herlings.

-2 GIRI Carioli adesso è incollato a Tim Gajser, che campione!

-3 GIRI Cairoli sta lottando come un leone, giro veloce per lui!

-1′ Adesso davanti sono in quattro racchiusi in poco più di 5 secondi.

-2′ Herlings ha ripreso Cairoli, adesso sarà battaglia per il terzo posto.

-3′ Febvre si è gestito alla grande, mantiene il margine di vantaggio e viaggia spedito verso la vittoria.

-5′ Ancora un giro velocissimo di Herlings, Jeffrey ormai vede Cairoli.

-7′ Grande rimonta anche di Seewer, lo svizzero è sesto.

-8′ Arriva il sorpasso di Herlings! Cairoli ha poco più di 5 secondi di margine, non sarà affatto facile.

-10′ Davanti tutto invariato, Gajser si è riportato a tre secondi da Febvre.

-11′ Duello stupendo tra Fernandez ed Herlings, Cairoli deve spingere perchè il margine su questi due sta calando.

-13′ Herlings fa segnare il giro più veloce, Fernandez è a soli tre secondi.

-14′ Tony Cairoli deve difendersi dal tentativo di rientro di Ruben Fernandez.

-15′ Tim Gajser si sta lentamente riportando su Romain Fevbre.

-16′ Cosa sta facendo Herlings, è già quinto e adesso punta dritto al podio!

-18′ Gajser ha effettuato il sorpasso su Cairoli, i due sono rispettivamente secondo e terzo.

-19′ Herlings sta spingendo come un dannato, l’impressione è che possa recuperare tante caselle.

-21′ Per quanto riguarda gli altri italiani Alessandro Lupino è ottimo ottavo, mentre Alberto Forato si trova intono alla quindicesima posizione.

-22′ Sono già 5 i secondi di margine di Fevbre, il francese ha sfruttato al meglio la situazione.

-23′ Tim Gajser è incollato sulla seconda ruota di Cairoli.

-25′ Herlings e Seewer al momento viaggiano in undicesima e tredicesima posizione.

-26′ Ritmo folle per Fernandez, che ne supera un paio e risale in quarta piazza.

-27′ Enorme leggerezza di Herlings, adesso in testa c’è Fevbre, ma Cairoli è secondo!

-28′ CADONO HERLINGS E SEEWER!

-29′ Grande partenza di Jeremy Seewer, quarto Cairoli, ma sono tutti lì!

-29′ PARTITI!

12:13 I piloti si schierano di fronte ai cancelli di partenza, ormai ci siamo!

12:11 Numeroso il pubblico venuto qui per sostenere l’azzurro, lo spettacolo sarà assicurato.

12:09 Tony Cairoli viene dal fantastico successo di una settimana in quel di Arco di Trento, tutti noi ci auguriamo di rivedere il fuoriclasse azzurro ancora sul podio, per poter dire addio a questo sport nella maniera più giusta possibile.

12:06 Oltre agli atleti già citati, la lotta per il podio dovrebbe essere aperta anche a Jorge Pedro e a Jeremy Seewer che, in classifica generale, si trovano proprio davanti a Cairoli.

12:03 Il nostro Tony Cairoli, sesto in classifica generale, è all’ultima stagione della carriera ed oggi andrà a caccia del colpaccio di fronte al proprio pubblico.

12:00 Al momento in testa troviamo Romain Fevre con 614 Tim Gajser e Jeffrey Herlings inseguono rispettivamente a 613 e 611 punti.

11:57 Stiamo ormai volgendo al termine della stagione, ma la situazione in vetta alla classifica è del tutto incerta.

11:55 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lombardia, penultima tappa del Mondiale Motocross 2021.

La presentazione della penultima tappa del Mondiale motocross

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lombardia 2021, penultimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross 2021. Incertezza massima nelle primissime posizioni: tutti i nodi si scioglieranno in queste ultime quattro manche.

Uno dei campionati mondiali più incerti ed appassionanti di sempre: Romain Febvre, Tim Gajser e Jeffrey Herlings sono racchiusi in appena tre punti nelle prime tre posizioni. Il francese ha un punto di vantaggio su Gajser e tre su Herlings. Proprio l’olandese sembrerebbe essere il grande favorito della gara grazie alle sue grandi performance su questa pista al Motocross delle Nazioni e sullo stesso tipo di sabbia a Riolo Sardo. Il francese e lo sloveno dovranno rimanere incollati al neerlandese per non perdere il treno del sogno mondiale.

Occhio alle mine vaganti, a partire da Tony Cairoli. Il siciliano è al penultimo gran premio della carriera e va a caccia di un risultato di spessore davanti al proprio pubblico dopo il meraviglioso successo ad Arco di Trento di una settimana fa. Attenzione al giovane spagnolo Jorge Prado, sempre costante e pericoloso per i big, oltre allo svizzero Jeremy Seewer, in grandissimo spolvero nell’ultima tappa trentina con un primo ed un secondo posto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Lombardia, valevole per la penultima tappa del Mondiale motocross 2021. Gara-1 è prevista per le ore 12.15, gara-2 per le 15.10, noi vi accomagneremo per raccontarvi al meglio le emozioni delle due gare. Buon divertimento!

Foto: MXGP.com