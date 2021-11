LIVE Slovacchia-Italia basket femminile in DIRETTA: inizia il cammino verso gli Europei 2023 e le Olimpiadi di Parigi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione – Le 12 azzurre per Slovacchia-Italia

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita d’esordio dell’Italia alle qualificazioni agli Europei 2023. Le azzurre di Lino Lardo affrontano la Slovacchia, la più pericolosa delle tre avversarie del girone, e lo fanno in trasferta, a Piestany.

Il girone H è uno dei dieci messi in piedi per questa tornata biennale che lancia verso gli Europei e, sul lungo periodo, anche verso il percorso che vorrebbe portare alle Olimpiadi (anche se l’Italia, per cronologia, è andata più vicina ai Mondiali in varie occasioni). Passano le prime di ogni girone e le quattro migliori seconde, con eventuale inserimento della quinta e della sesta se tra dette seconde ci sono Israele e/o Slovenia, Paesi ospitanti tra due anni.

11 le partite giocate tra le due selezioni: l’Italia guida 6-5, con una striscia aperta di quattro successi in fila. Vittoria più larga nel 1995, agli Europei di Brno che poi videro le azzurre in finale, sconfitta peggiore in un torneo amichevole a Poprad nel 2008. Squadra, questa di oggi, per sei dodicesimi nuova rispetto alla rassegna disputata dalle azzurre a Valencia, tra infortuni, necessità e scelte tecniche.

Otto giocatrici su dodici di questo gruppo hanno fatto parte di rappresentative azzurre vincitrici di medaglie a livello giovanile, in un periodo che va dal 2008 al 2019. Tra di loro ci sono Costanza Verona, Beatrice Barberis e Sara Crudo, debuttanti assolute a livello azzurro e con buone chance di poter restare, a vario titolo, nel giro.

Slovacchia-Italia, esordio delle qualificazioni agli Europei 2023 per le azzurre, si giocherà alle ore 18:00 a Piestany. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo