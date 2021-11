Incomincia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italbasket femminile nelle Qualificazioni agli Europei 2023. Le azzurre di coach Lardo battono in trasferta la Slovacchia per 66-69 per la prima giornata del Girone H, al termine di un match di rincorsa per quasi tutta la sua durata. Le nostre portacolori faranno ritorno in Italia domani, per preparare la seconda sfida in programma domenica 12 novembre a Faenza contro il Lussemburgo (palla a due alle ore 18:00).

Top scorer per le azzurre Nicole Romeo con 19 punti (5/7 dall’arco), mentre Cecilia Zandalasini sfiora la doppia doppia con 17 punti e 8 assist. In doppia cifra anche Martina Bestagno con 16 punti. Tra le padrone di casa, invece, 16 punti di Balintova e 14 di Hrucaskova, mentre chiude in doppia cifra anche Prazeniscova con 11 punti.

Primo quarto che inizia nel segno delle azzurre, grazie ad uno jump shot con fallo di Cecilia Zandalasini dopo 15″ dalla palla a due, con la giocatrice della Virtus Bologna che realizza anche il libero supplementare (0-3). La Slovacchia accorcia subito con due tiri dalla lunetta segnati da Prazeniscova su tre tentativi a disposizione (2-3, -9’26”). Il match si presenta combattuto fin dalle prime battute, con le due squadre che lottano punto a punto. Bestagno trova la segnatura del +5 (4-9, -6’40”), a cui risponde prontamente la Jakubcova (6-9, -6’21”). Un lay-up di Balintova consente alle padrone di casa di tornare ancora a -1 (8-9, -5’45”), ma è ancora l’asse Zandalasini-Bestagno a dare alle azzurre un possesso pieno di vantaggio (8-11, -5’29”). Le due triple consecutive di Jakubcova e Balintova firmano il contro-sorpasso per la Slovacchia con meno di cinque minuti alla prima sirena (14-11). Sara Madera manda a bersaglio uno dei due liberi per il -2 (14-12), ma Oroszova prima e Dudasova poi danno il massimo vantaggio alle slovacche (18-12, +6 a -3’58”). Nicole Romeo spara da lontano la tripla del –3 Italia (18-15), mentre Balintova trova la segnatura del nuovo +5 (20-15). Le ragazze di coach Lardo tornano a -2 (20-18, -2’06”), ma ancora due bombe di Dudasova e Hrucaskova consentono alla Slovacchia di chiudere il primo quarto sopra di tre punti (26-23).

Nel secondo quarto le squadre da un lato sbagliano molto ma dall’altro le difese si chiudono bene. Il primo punto del quarto arriva con un libero di Hrucaskova dopo quasi due minuti (27-23), mentre il primo canestro su azione lo segna la Balintova con un lay-up (29-23). Per le azzurre si sblocca Nicole Romeo dall’arco per il -3 (29-26, -6’35”). Due canestri consecutivi di Jasime Keys, insieme ad un’altra bomba di Romeo, consentono all’Italia di rimettere la testa avanti nel punteggio (29-33, – 4’32”). Le slovacche trovano però le due segnature dal pitturato con cui impattano nel punteggio e chiudono così il primo tempo (33-33 dopo 20′, con un parziale nel quarto di 7-10 per le azzurre).

Terzo quarto che si apre ancora con un libero segnato da Balintova sui due a disposizione (34-33). Martina Bestagno trova la tripla per il +2 Italia (34-36, -8’37”), a cui replica subito dopo Prazenicova per il pareggio (36-36). Si iscrive a referto anche Valeria Trucco con la bomba del +3 Italia (37-40). Contro-break delle ragazze di casa che tornano avanti (41-40, -6’08”). Prazenicova segna praticamente solo da tre punti, con la bomba del +4 (44-40, -5’24”). Debora Carangelo risponde con la stessa moneta: l’Italia torna prepotentemente a contatto (44-43, -3’38”). Si tratta però di un attimo, perché le padrone di casa piazzano un break micidiale di 12-0 con cui girano completamente la partita in proprio favore, chiudendo la terza frazione sopra di 13 lunghezze (56-43).

Ultimo quarto che viene inaugurato da un mini-break di 4-0 per l’Italia grazie a Martina Bestagno e Cecilia Zandalasini (56-47, -8’20”): le azzurre provano a reagire e a ricucire lo strappo con le avversarie, rimettendo lo svantaggio sotto la doppia cifra. L’ala della Reyer Venezia manda a segno la bomba del -6 (56-50), tenendo ancora aperto il parziale e obbligando così coach Suja a chiamare immediatamente time-out. Si sbaglia tanto da entrambe le parti del campo, con le squadre che forse accusano un po’ di stanchezza. Zandalasini trova il -4 (56-52, -4’53), ma poco dopo Hruscakova manda a bersaglio il canestro che chiude il parziale di 9-0 messo a segno dalle azzurre (58-52, -4’34”).

Non trema la mano a Costanza Verona: 2/2 e Italia ancora a -4 (58-54, -4’14”). Prazenicova chiude il gioco da tre punti dopo la penetrazione con fallo (61-54, -3’14”). Martina Bestagno segna i due liberi che valgono il -5 Italia (61-56, -3’00”). Coach Lardo chiama time-out, provando a disegnare qualche schema di gioco per colmare il gap negli ultimi minuti del match. Prazenicova manda a bersaglio dalla lunetta (63-56), mentre quattro punti consecutivi di Cecilia Zandalasini rimettono l’Italia ad un solo possesso di svantaggio (63-60, -1’02”). Con entrambe le squadre che hanno esaurito il bonus falli, si segna quasi solo dalla ‘linea della carità’. Balintova manda in fondo alla retina i due liberi per il nuovo +5 Slovacchia (65-60), con meno di un minuto da giocare. Nicole Romeo trova la tripla del -2, con le azzurre che non vogliono mollare fino alla fine (65-63, -26″). Ancora Balintova in lunetta, ma stavolta fa 1/2 (66-63). Alla play di Ragusa di origine australiana non trema la mano: 2/2 e -1 Italia (66-65).

Cecilia Zandalasini trova la penetrazione che vale il sorpasso Italia (66-67) con solo 12″ rimasti sul cronometro. Finale al cardiopalma, con ancora Romeo in lunetta per il +3 (66-69). La preghiera di Oroszova non va dentro e le azzurre possono esplodere di gioia: 66-69 il finale alla Diplomat Arena di Piestany (Slovacchia), l’Italia inizia nel migliore dei modi il cammino di qualificazione agli Europei 2023.

IL TABELLINO DEL MATCH

SLOVACCHIA-ITALIA 66-69 (26-23, 7-10, 23-10, 10-26)

Slovacchia: Balintova 16, Dudasova 8, Jakubcova 9, Oroszova 4, Prazeniscova 11, Belusova, Hruscaskova 14, Lukacovicova, Martiskova 2, Moravcikova, Remenarova 2, Rusinakova.

Italia: Barberis, M. Bestagno 16, Crudo, Romeo 19, Zandalasini 17, Attura 1, Carangelo 3, Keys 5, Madera 1, Tagliamento, Trucco 3, Verona 4.

Foto: fiba.basketball