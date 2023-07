LIVE Sci di fondo, Pursuit Ruka 2021 in DIRETTA: vincono Bolshunov e Johaug! Bene gli italiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.31 Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Buona domenica!

14.28 Ecco dunque un riepilogo di posizioni finali, azzurre comprese:

1 Therese Johaug (NOR) 25:56.0

2 Frida Karlsson (SWE) +7″8

3 Heidi Weng (NOR) +37″9

4 Krista Parmakoski (FIN) +38″3

5 Rosie Brennan (USA) +38″4

6 Ebba Andersson (SWE) +41″1

7 Katharina Hennig (GER) +43″9

8 Moa Olsson (SWE) +49″8

9 Kertu Niskkanen (FIN) +51″5

10 Victoria Carl (GER) +1:09.6

22 Caterina Ganz (ITA) +2:45.4

41 Martina Di Centa (ITA) +5:11.8

14.25 Ricordiamo le posizioni finali delle due azzurre: Caterina Ganz 22esima, Martina Di Centa 41esima.

14.19 Ottima gara per Weng, che chiude terza partendo dal decimo posto.

14.17 Rimonta riuscita dunque per Therese Johaug, che risponde a Frida Karlsson dopo la sconfitta di ieri.

14.15 Quarantunesima Martina Di Centa.

14.14 Arrivato l’esito del photofinish: quarta Krista Parmakoski, quinta Rosie Brennan.

14.13 Caterina Ganz è 22esima al traguardo, a +2:45.4.

14.12 Al photofinish Parmakoski e Brennan per stabilire quarta e quinta posizione.

14.11 Terza la norvegese Heidi Weng, +37″9.

14.11 VINCE THERESE JOHAUG! Karlsson seconda a +7″8.

14.10 Manca meno di un chilometro al traguardo.

14.09 Non molla Frida Karlsson, ma agli 8.6 km il distacco con Johaug è di 7 secondi.

14.08 21esima Caterina Ganz, a due minuti e mezzo dal tempo di Therese Johaug.

14.06 Ecco le prime cinque posizioni, con distacchi, ai 7.5 km:

1 Therese Johaug (NOR) 19:15.0

2 Frida Karlsson (SWE) +4″7

3 Ebba Andersson (SWE) +44″9

4 Heidi Weng (NOR) +45″3

5 Katharina Hennig (GER) +45″8

14.03 Da segnalare la rinuncia delle due russe Yulia Stupak e Tatiana Sorina.

14.01 C’è il sorpasso di Johaug! Prima ai 6.1 km, il gruppo resta a oltre 35 secondi.

13.59 Alle loro spalle, a ben 38″9, c’è Ebba Andersson. Ganz 22esima quando siamo arrivati a metà gara.

13.57 Ecco l’aggancio: la norvegese ha raggiunto Frida Karlsson, vedremo se affonderà subito o attenderà.

13.56 Guadagna ancora Therese Johaug: ai 3.6km, il distacco da Karlsson si riduce a 9″7.

13.54 Caterina Ganz è ventesima, Martina Di Centa 41esima.

13.52 Distacchi pressoché uguali tra il passaggio al primo chilometro e quello a 2.5; l’unica a guadagnare su Karlsson è Johaug, presi 2 secondi.

13.50 Nessuna modifica nelle prime posizioni ai due chilometri e mezzo: Karlsson in testa, 6:02.3; seconda Johaug a +13″5, terza la tedesca Hennig a +33″1.

13.47 Partita anche Caterina Ganz, che ricordiamo ieri ha concluso la 10 km tc in 27esima posizione.

13.45 Si parte, c’è Therese Johaug.

13.42 Pochi minuti e si parte; -18,5°C la temperatura precisa a Ruka.

13.39 Le temperature restano insidiose, ma da regolamento si può svolgere la gara.

13.36 Dopo quel che è successo con la gara maschile, vedremo cosa decideranno le norvegesi: a meno di sorprese, dovrebbero partire.

13.33 La gara doveva iniziare alle 10.20, ma le condizioni metereologiche hanno costretto i giudici a rinviarla alle 13.45.

13.30 Amiche e amici di OA Sport, rieccoci per la diretta della Pursuit femminile!

13:17 Ci sentiamo dunque verso le 13:45 per l’inizio della gara femminile!

13:13 Arrivato anche Ventura, ritardo ufficiale di 3’38″4 e al momento è classificato 47°, posizione nella quale dovrebbe rimanere.

13:11 Chiuderà intorno al cinquantesimo posto Paolo Ventura, che era partito con l’onda.

13:11 Nono e decimo Pellegrino e De Fabiani, rispettivamente a 57″4 e 57″7.

13:10 Ottavo arriva Chervotkin a 50 secondi.

13:09 E VINCE BOLSHUNOV! 35’23″7, Ustiugov secondo e Maltsev terzo, poi Yakimushkin, Novak, Semikov e Boegl.

13:09 PARTE LA SFIDA! Siamo alla volata finale, sono tre russi a giocarsela!

13:08 ULTIME FASI! Si sta per arrivare nella parte dello stadio, nel frattempo è riuscito a rientrare Novak!

13:07 E adesso se ne vanno in quattro, e sono tutti russi con Bolshunov a guidare! Ustiugov, Yakimushkin e Maltsev tengono a poco più di 30′ di gara.

13:07 Ultimi 1400 metri mentre il gruppo di De Fabiani e Pellegrino ha preso Cyr e Lapalus, si lotterà per la nona posizione in quel frangente.

13:05 Doppia fila, da una parte Semikov e i due “intrusi”, dall’altra il resto dei russi.

13:04 Il primo a staccarsi è Chervotkin.

13:04 E difatti è Ustiugov che ha cercato di accelerare, per il momento nessuno ha però mollato. 12.5 km percorsi.

13:03 Restano tutti insieme intanto gli otto di testa, in attesa di qualche azione che arriverà evidentemente nel finale e i russi che certo vorranno rendere tutto affar loro.

13:01 E al km 11.1 si vede il tentativo di forcing di Musgrave, che prova ad agire con Larkov dietro e a pochi secondi il gruppo di De Fabiani e Pellegrino. Parliamo qui della corsa per l’undicesima, forse nona, posizione.

13:00 Anche Cologna, altri svizzeri e uomini sparsi non sono partiti, ci si avvicina ai 15-20 che non hanno preso il via.

12:59 39 secondi di ritardo per De Fabiani, Pellegrino e compagnia, si tratta di un gruppo di dieci uomini.

12:58 Al decimo chilometro passano con pochissimi metri di vantaggio Novak e Maltsev, ma non si può neancheparlare di fuga. Cyr e Lapalus a 20 secondi.

12:57 Gara che per il momento, dopo 23 minuti, sembra osservare un certo momento di attesa con Novak che si porta al comando davanti ai sei russi, anche Boegl sta tenendo con tranquillità per ora.

12:55 Passaggio al km 8.6, ha ormai preso un buon ritmo il gruppo di testa mentre non si può dire lo stesso di Cyr e Lapalus, dato che il canadese e il francese non si trovano esattamente nella migliore condizione possibile e visibile. Sempre a 45 secondi il gruppo dei due italiani di punta.

12:53 45 i secondi di ritardo del gruppo di De Fabiani e Pellegrino.

12:52 In sostanza abbiamo sei russi e Novak in una sorta di solo contro tutti, il tutto mentre si passa ai 7.5 km. E anche Boegl ha ripreso contatto con Cyr e Lapalus a 20 secondi.

12:51 Sono in realtà sette gli uomini al comando, perché Novak è il solo che è riuscito al momento ad accodarsi ai sei russi. Boegl più staccato, gli altri lontani.

12:50 Quaranta secondi di ritardo per il gruppo di De Fabiani e Pellegrino. Intanto arriva la comunicazione per il regolare svolgimento della gara femminile alle 13:45.

12:49 Passaggio ai 6100, ha decisamente rallentato il gruppo di testa e Maltsev con il suo drappello torna ormai a contatto.

12:47 Secondo passaggio nello stadio al quinto chilometro, Maltsev è a 27″9 con il gruppo che lo comprende al momento in grado di tenere il suo ritmo senza reali problemi. Il gruppo De Fabiani a 52 secondi.

12:45 Subito ripreso Yakimushkin, mentre da dietro prova a scappare via Maltsev per consentire alla Russia di fare sei.

12:44 Prova la fuga Yakimushkin, per il momento nessuno si prende la briga di andarlo a prendere.

12:43 Ovviamente questa gara, che nel frattempo giunge ai 3600 metri, non ha più un particolare senso se non per i russi, che hanno 35 secondi di vantaggio su Cyr, Lapalus, Maltsev, Novak e Boegl, tutti assieme. 48 secondi di ritardo per il gruppo di De Fabiani e Pellegrino.

12:41 Chervotkin, Ustiugov, Bolshunov, Yakimushkin e Semikov restano avanti dopo 2500 metri, mentre De Fabiani è in undicesima posizione con Pellegrino poco lontano.

12:40 Non partito neanche il lettone Indulis Bikse.

12:40 Del resto le temperature molto vicine ai -20° C non favoriscono certo una simile gara, e per il team russo in generale questi diventano punti utili per la Coppa del Mondo.

12:38 Undicesimo e tredicesimo De Fabiani e Pellegrino, a quasi un minuto dalla testa per il momento. Sono cinque i russi che si stanno unendo al comando in questa situazione che ha molto del paradossale.

12:36 Chervotkin, Ustiugov, Bolshunov, Yakimushkin e Semikov al comando dopo 1100 metri, e attenzione perché non è partito nemmeno Iivo Niskanen!

12:35 Partiti anche Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino.

12:34 E stavolta si è partiti per davvero!

12:34 Risolto il problema tecnico, di nuovo tutti in tempi brevi ai posti di partenza.

12:33 Sganciati gli sci, ci sono alcuni minuti di ritardo a causa dei guai elettronici.

12:32 E c’è qualche secondo di ritardo dovuto al tilt delle apparecchiature elettroniche, che notoriamente il freddo lo soffrono e non poco.

12:31 Prende il via questa 15 km a inseguimento maschile, in situazione del tutto particolare con tutti i norvegesi assenti.

12:29 Possiamo dirlo ora con ragionevole certezza: i norvegesi rinunciano in blocco alla gara! Decisione che farà sicuramente discutere e provocherà numerosi strascichi. Tutti i russi ne sono avvantaggiati, ma in parte lo sono anche De Fabiani e Pellegrino in termini di posizioni.

12:27 Il box norvegese è vuoto. Probabilmente non c’è nessuno di loro in gara.

12:24 Pochi minuti, dunque, sia al via che alla scoperta di quanti eventualmente sono i rinunciatari date le condizioni.

12:21 Il sole sta tramontando su Ruka, e i coraggiosi che sono arrivati sul percorso sono completamente bardati.

12:18 Una certezza già l’abbiamo: Holund non potrà proseguire in una serie che gli era cara, avendo vinto questa gara sia nel 2019 che nel 2020.

12:15 Procederemo dunque al racconto di questa gara, dopo aver assistito ai successi del russo Terentev nella sprint e del padrone di casa Iivo Niskanen nella gara di ieri con partenza a intervalli. Proprio il finlandese partirà con 8 secondi di vantaggio su Alexey Chervotkin e 14 su Alexander Bolshunov, i due uomini di Russia che lo seguono.

12:12 Arriva la comunicazione ufficiale: dopo numerose misurazioni sul percorso, è stato deciso che si procederà come stabilito con la gara maschile all’orario delle 12:30 italiane, come da programmazione originale. Le temperature, molto basse (ci si avvicina ai -20° C), sono state comunque giudicate idonee per gareggiare, anche se sorgono diverse e ulteriori domande in merito alla disputa di una competizione in simili condizioni molto al limite.

WE ARE BACK ON TRACK ❄ ????

After continuous measurements around the race course, the Jury decided to proceed with the Men’s race as scheduled at 1.30pm LOC. The latest series of temperature measurements were within the limits given in the competition rules ????#fiscrosscountry pic.twitter.com/6P9AoDNi77 — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) November 28, 2021

12:09 Senza la presenza dei tre norvegesi poco fa citati, la modifica che riguarda De Fabiani e Pellegrino riguarda il fatto che partiranno come 16° e 18°, in base ai risultati occorsi nella gara con partenza a intervalli di ieri e a tecnica classica, mentre oggi siamo nel regno della tecnica libera.

12:06 Non appare comunque prevista alcuna modifica per quanto riguarda il settore maschile, regolarmente al via alle 12:30, mentre una decisione sulla gara femminile è attesa per le 12:45.

12:03 La situazione meteorologica è abbastanza critica da aver convinto tre norvegesi, Emil Iversen, Hans Christer Holund e Simen Hegstad Krueger, a non prendere il via in questa competizione.

12:00 Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport. Come avete visto, sarà la gara maschile, e non quella femminile, a iniziare prima in virtù dei cambiamenti nel programma.

10.35 Ulteriore slittamento per la 10 km femminile da Ruka: è stata posticipata alle ore 13.45, dopo la gara maschile. La decisione finale sarà nota alle 12.45.

9.25 La 10 km femminile di Ruka è stata posticipata dalle ore 10.15 alle ore 11 italiane a causa del freddo. La temperatura è di -21 gradi, per regolamento può arrivare al massimo a -20 gradi.

Amiche e amici di OA Sport, benvenuti al terzo e ultimo appuntamento della prima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022.

Dopo due giorni ricchi di sorprese, terminerà quest’oggi la tappa di Ruka, in Finlandia. Alle 10:20 ci sarà la 10 km Pursuit femminile, mentre gli uomini partiranno alle 12:30 per la 15 km Pursuit.

Oggi dunque, diversamente a quanto accaduto ieri, partiranno prima le donne; nella 10 km TC la svedese Frida Karlsson proverà nuovamente a sorprendere la favorita, Therese Johaug, che ha fatto registrare il miglior tempo a Ruka nel 2010, 2019 e 2020.

Per la Pursuit maschile, Hans Christer Holund vorrà ripetere la vittoria sia del 2019 che del 2020, alla ricerca del tris. Inevitabilmente, occhi puntati anche su Iivo Niskanen, il vincitore della 15 km TC e Johannes Hoesflot Klaebo, che è però ancora alla ricerca della miglior forma. Gli italiani in gara proveranno a migliorare le prestazioni delle prime due gare: attenzioni rivolte, dunque, a Caterina Ganz, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani su tutti.

Appuntamento alle 10:20 per la gara femminile, alle 13:30 toccherà agli uomini; noi di OA Sport ve le racconteremo con la diretta testuale. Non mancate!

Foto: Lapresse