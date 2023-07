LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Ruka in DIRETTA: Niskanen vince la 15 km TC! Karlsson batte Johaug tra le donne!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14:35 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa giornata di sci di fondo e vi augura un buon proseguimento di giornata.

14:34 In casa Italia: 27esima Caterina Ganz, 58esima Martina Di Centa e 60esima Lucia Scardoni.

14:31 Questo il podio definitivo:

1.Frida Karlsson (24:29.4)

2. Therese Johaug (24:43.1)

3.Katharina Henning (24:44.6)

14:28 Caterina Ganz taglia il traguardo in 27esima posizione ad 1 minuto e 40 secondi, aspettiamo gli ultimi arrivi per capire se resterà in zona punti o meno.

14:26 Gara da dimenticare per Martina Di Centa, 54esima posizione per lei al traguardo a 3 minuti dalla testa.

14:23 Caterina Ganz sta forse patendo una partenza troppo rapida e adesso perde posizioni chilometro dopo chilometro, al momento l’azzurra è ventiquattresima.

14:22 Podio ormai in ghiaccio, Parmakoski sta andando bene, ma non ha il passo per impensierire Henning.

14:20 SALTA IL BANCO! La vince Frida Karlsson con un margine considerevole: ben 13.7 secondi di vantaggio su Johaug!

14:18 Frida Karlsson viaggia spedita verso la vittoria, ai 8.1km ha 5.6 secondi di vantaggio su Johaug.

14:17 Pazzesca Katharina Henning: la tedesca ha recuperato quasi dieci secondi negli ultimi due chilometri e ha chiuso seconda ad appena 1.5 secondi da Johaug.

14:16 Johaug perde nel finale e chiude in 24:43.1, questo è un tempo che può essere battuto da Karlsson.

14:15 Garone di Ganz, a metà gara è diciannovesima a 38.5 secondi da Karlsson.

14:14 Ebba Anderson chiude in 25:01.2, potrebbe non bastare per il podio.

14:13 Johaug alluna in maniera importante, quando mancano meno di due chilometri alla fine ha più di 20 secondi vantaggio su Ebba Anderson, aspettiamo il passaggio di Karlsson per capirne di più.

14:12 Kerttu Niskanen chiude al comando in 25:11.8, ottima prestazione della finnica.

14:11 Bene Ganz! L’azzurra recupera una posizione ed 24esima dopo due intermedi!

14:10 Ebba Anderson viaggia spedita verso il podio, 5.1 secondi margine su Niskanen agli 8.1km

14:08 Victoria Carl conclude la gara in 25:25.4, dovrebbe essere una prestazione almeno da top10.

14:06 Karlsson ci prova! Ai 3.1km è 4.2 secondi avanti a Johaug.

14:05 Inizio discreto di Ganz e Di Centa: al primo intermedio sono rispettivamente 25esima e 39esima.

14:04 Aumenta ancora il vantaggio di Johaugh: ai 5km i secondi di vantaggio sulla più immediata inseguitrice sono 10.7.

14:03 Ebba Anderson continua la sua gara in progressione, ai 6.1km i secondi di margine sulla compagna Olsson sono 4.9.

14:02 Rosie Brennan scavalca Moa Olsson a metà gara, attenzione perchè potrebbe uscire fuori una prestazione da top5.

14:00 Attenzione, parte forte Karlsson! Un secondo di margine su Johaugh dopo il primo intermedio.

13:58 Johaug impressionante! Al secondo intermedio Therese ha già 7.6 secondi margine sulla seconda, aspettiamo i primi riferimenti di Frida Karlsson per capire se qualcuno potrà batterla oggi.

13:56 Ebba Anderson viene sù bene in salita, la svedese ai 3.1km è a 4 secondi dalla compagna Olsson.

13:54 Scardoni purtroppo è ultima ai 6.1km, la condizione non è ottimale e lo si era già capito ieri.

13:52 Moa Olsson sta facendo un garone, ai 5km la più vicina è Victoria Carl a 10 secondi, molto più staccate tutte le altre.

13:50 Johaug fa capire subito chi comanda: 2.9 secondi di vantaggio per lei dopo appena 1.1km.

13:48 Partenza non eccezionale di Diggins e Oesteberg, rispettivamente a 5 e 9 secondi da Lindstroem dopo 1.1km.

13:47 Che strappo in salita per Moa Olsson, la svedese ha rifilato oltre 12 secondi in poco più di due chilometri alla compagna di squadra Lindstroem.

13:45 Lucia Scardoni in enorme difficoltà: l’azzurra ai 3.1km è penultima a più di 40 secondi.

13:43 Non una grande partenza della norvegese Haga, che paga già oltre 10 secondi dalla testa.

13:42 8:17.7 ai 3.1km per Louise Lindstroem.

13:41 Moa Olsson è la più vicina alla compagna di squadra al primo intermedio, solo 1 secondo e un decimo da recuperare per lei.

13:40 Attardata Scardoni dopo 1.1km, ultima posizione e già 22.3 secondi da recuperare.

13:38 Quando sono passate in dieci al primo intermedio, la più vicina a Lindostroem è la ceca Katerina Janatova (+7.0).

13:37 Al canceletto di partenza la prima azzurra: Lucia Scardoni!

13:35 Già staccate di oltre dieci secondi le altre atlete al 1.1km, Lindostroem è partita forte.

13:34 Al 1.1km il primo tempo di riferimento è della svedese Lindostroem: 2:38.2 per lei.

13:33 Le ragazze dovranno percorrere due giri da 5km l’uno.

13:31 INIZIA LA GARA!

13:29 La prima atleta al via è la svedese Lousie Lindstroem.

13:26 Le atlete partiranno a distanza di 30 secondi, nelle gare contro il cronometro è sempre importante vedere i vari trenini che possono venirsi a formare, le atlete più forti hanno tutte un pettorale tra il 20 e il 50.

13:23 L’obiettivo per le azzurre è quello di avvicinare il più possibile la zona punti, ieri Caterina Ganz ha dimostrato una buona condizione di forma, Scardoni si trova storicamente bene in tecnica classica, mentre c’è attesa per vedere come si comporterà la giovane.

13:20 Le temperature in Finlandia sono molto rigide, ci si aspetta una gara assai dura, come di fatto è stata quella maschile.

13:17 Le atlete al via saranno 74, da tenere d’occhio, oltre Johaug, Parmakoski, Nepryaeva, Weng, Diggins, Andersson e Osteberg.

13:14 L’Italia sarà presente con tre atlete: Lucia Scardoni, Caterina Ganz e Martina Di Centa.

13:11 La favorita per la vittoria è senza ombra di dubbio Therese Johaug, c’è interesse per capire se qualcuna potrà impensierirla.

13:08 Ben ritrovati amici di OA Sport, è il momento della 10km in tecnica classica femminile.

11.43 Per questa mattina è tutto: appuntamento alle 13:30 per la 10 km TC femminile. A più tardi!

11.40 Ecco dunque il riepilogo delle posizioni, top 10 e italiani in gara:

1 Iivo Niskanen (FIN) 33:08.6

2 Alexey Chervotkin (RUS) +8.3

3 Alexander Bolshunov (RUS) +14.1

4 Erik Valnes (NOR) +15.2

5 Sergey Ustiugov (RUS) +21.1

6 Ilia Semikov (RUS) +26.0

7 Emil Iversen (NOR) +28.9

8 Ivan Yakimushkin (RUS) +29.5

9 Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) +41.7

10 Paal Golberg (NOR) +45.7

17 Francesco De Fabiani (ITA) +1:14.1

20 Federico Pellegrino (ITA) +1:20.3

70 Paolo Ventura (ITA) +3:03.7

11.37 Arrivati tutti i 94 atleti, confermata la 70° posizione di Ventura.

11.34 Ventura scala in 70° posizione, mancano pochissimi atleti.

11:32 Ecco la top 10 e il risultato degli italiani:

1 Iivo Niskanen (FIN) 33:08.6

2 Alexey Chervotkin (RUS) +8.3

3 Alexander Bolshunov (RUS) +14.1

4 Erik Valnes (NOR) +15.2

5 Sergey Ustiugov (RUS) +21.1

6 Ilia Semikov (RUS) +26.0

7 Emil Iversen (NOR) +28.9

8 Ivan Yakimushkin (RUS) +29.5

9 Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) +41.7

10 Paal Golberg (NOR) +45.7

17 Francesco De Fabiani (ITA) +1:14.1

20 Federico Pellegrino (ITA) +1:20.3

67 Paolo Ventura (ITA) +3:03.7

11.29 Cinque i russi nella top 10, due sul podio (2° e 3°): gran risultato per la Russia.

11.27 Norvegia giù dal podio, risultato sorprendente; sono comunque 4 i norvegesi nella top 10, ma nessuno sul podio.

11.26 De Fabiani 17°, 20° Pellegrino, Ventura 63°.

11.25 ALEXANDER BOLSHUNOV TOGLIE DAL PODIO VALNES! Il terzo posto è suo, +14.1 dal finlandese Niskanen.

11.24 Nel duello Russia – Norvegia, ad averla la meglio è il finlandese, padrone di casa, Niskanen: ritmo davvero irraggiungibile per tutti.

11.22 Ecco la top 5:

1 Iivo Niskanen (FIN) 33:08.6

2 Alexey Chervotkin (RUS) +8.3

3 Erik Valnes (NOR) +15.2

4 Sergey Ustiugov (RUS) +21.1

5 Ilia Semikov (RUS) +26.0

11.20 IIVO NISKANEN PRIMO! 33:08.6, +8.3 su Chervotkin.

11.18 De Fabiani chiude 12°, Pellegrino 14°.

11.16 Klaebo chiude, per ora, quinto: risultato che conferma un momento no per il norvegese, da un punto di vista fisico.

11.14 De Fabiani 11° ai 13.1 km, +54.8 dal russo Chervotkin.

11.12 Chervotkin supera il tempo di Valnes ai 13.1 km! 29:41.6, -6.5 rispetto al tempo del norvegese.

11.10 Pellegrino scala in ottava posizione; terzo al traguardo c’è Ivan Yakimushkin (RUS).

11.09 Chiude momentaneamente secondo Sergey Ustiugov, +5.9 da Valnes.

11.08 Iivo Niskanen primo ai 10 km, 21:45.6, secondo alla stessa distanza Alexey Chervotkin, +13.3.

11.06 Chiude Erik Valnes, al comando: 33:23.8; secondo Cyr a +37.1, Pellegrino è scalato in quarta posizione a +1:05.1.

11.04 Klaebo quinto ai 10 km, a +15.5 dal primo tempo del russo Alexey Chervotkin.

11.02 Partiti tutti i 94 atleti, grande attesa per vedere i tempi agli ultimi km dei favoriti.

11.00 Valnes è primo ai 10 km, ma Niskanen ha un passo straordinario, potrebbe conquistare lui il primo posto. De Fabiani è 7°, a +22.0 dal norvegese Valnes, agli 8.1 km.

10.58 Paolo Ventura chiude al traguardo con 36:12.3, momentaneamente 17°.

10.56 Occhio a Iivo Niskanen, primo ai 5 km, 10:32.9; De Fabiani è quarto, a +16.0 dal finlandese.

10.54 Ecco i primi tempi al traguardo, con il canadese Cyr sempre davanti, per ora:

1 Antoine Cyr (CAN) 34.00.9

2 Federico Pellegrino (ITA) +28.0

3 Mika Vermeulen (AUT) +31.8

4 Thomas Bing (GER) +58.5

5 Hiroyuki Miyazawa (JPN) +1.11.9

10.52 Federico Pellegrino secondo ai 13.1 km! Distacco di 29.3 dal canadese Cyr.

10.51 Klaebo è quarto ai 5 km, +5.7 dal miglior tempo del russo Sergey Ustiugov.

10.49 Ne mancano ancora 24 al via, a breve dovrebbero arrivare i primi al traguardo.

10.47 Gran partenza di Francesco De Fabiani! Terzo tempo ai 1.1 km.

10.45 Erik Valnes stacca il miglior tempo e spodesta Antoine Cyr: 13:30.8, il canadese è a +14.9; che tempo per il norvegese!

10.43 Ecco i primi 5 ai 10 km:

1 Antoine Cyr (CAN) 22:28.6

2 Mika Vermeulen (AUT) +32.4

3 Thomas Bing (GER) +35.8

4 Gustaf Berglund (SWE) +46.4

5 Dominik Bury (POL) +52.6

10.40 Partito Johannes Hoesflot Klaebo, occhio ai suoi tempi.

10.38 Pellegrino terzo ai 6.1 km; in prima posizione c’è sempre Cyr, secondo Johansson (SWE) a +5.9; l’azzurro è a +6.8.

10.36 Arrivato ai 5 km anche Paolo Ventura, 16°, con 11:29.7, a +30.2.

10.34 Bessmertnykh prende il posto di Pellegrino ed è secondo ai 3.1 km: si trova a +5.2 da Cyr, e a -2.3 rispetto a Pellegrino.

10.32 Pellegrino alle spalle di Cyr anche ai 5 km: 11:05.8, a +6.3 dal canadese.

10.29 Antoine Cyr primo anche ai 5 km: 10:59.5; il secondo, Thomas Bing (GER) è a +15.8.

10.27 Pellegrino ai 3.1 km è secondo: 7:24.0.

10.24 Il migliore al momento ai 3.1 km è Antoine Cyr (CAN), con 7:16.5.

10.22 Secondo italiano al via: Paolo Ventura.

10.20 Ecco che parte Federico Pellegrino, 12° nella startlist.

10.18 Nell’ordine, al via Jonsson, Bing, Vermeulen, Cyr, Bury e Miyazawa.

10.15 PARTITI! Il primo atleta al via è Fredrik Jonsson.

10.12 Temperature molto rigide, -17°.

10.10 Pochi minuti e si parte con la 15 km TC maschile.

10.08 Per l’Italia ci saranno Pellegrino, De Fabiani e Ventura.

10.06 Klaebo proverà a rifarsi dopo la sconfitta di ieri.

10.04 La prima giornata è stata caratterizzata dallo sprint maschile femminile, con la vittoria a sorpresa di Terentev e il dominio svedese con Dahlqvist e Hagstroem.

10.02 Siamo alla seconda giornata della prima tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo.

10.00 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta LIVE della 15 km TC maschile a Ruka!

Amiche e amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda giornata di gare a Ruka, in Finlandia, valide per la prima tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di sci di fondo!

Quest’oggi assisteremo a due gare, entrambe in tecnica classica: alle 10:15 si parte con la 15 km maschile, mentre alle 13:30 toccherà alla 10 km femminile.

La giornata di ieri, d’esordio per questa edizione della Coppa del Mondo, ha visto nel campo maschile una sorprendente vittoria nello sprint del russo Alexander Terentev, che beffa in salita il favorito Johannes Hoesflot Kaebo.

Dominio svedese per quanto riguarda, invece, la gara femminile, con il primo posto di Dahlqvist e il secondo di Hagstroem. Lecito aspettarsi una risposta da parte della Norvegia, che ha comunque conquistato tre podi nelle due finali (maschile e femminile), senza però portare a casa nessuna vittoria.

Anche quest’oggi, l’Italia si affida ai sette atleti convocati dal tecnico Alfred Stauder: Federico Pellegrino (che vorrà rifarsi dopo la caduta di ieri), Francesco De Fabiani e Paolo Ventura per la gara maschile; Martina Di Centa, Greta Laurent, Lucia Scardoni e Caterina Ganz per quella femminile. Si spera dunque in risultati migliori rispetto a quanto fatto nello sprint di ieri.

Appuntamento alle ore 10:15 per la prima gara, 15 km maschile; a seguire, ore 13:30, ci sarà la 10 km femminile. Noi di OA Sport vi aggiorneremo con la nostra diretta testuale. Non mancate!

Foto: Lapresse