LIVE Sci alpino, Gigante Killington in DIRETTA: forte vento, gara cancellata. Shiffrin fortunata

17.15 Grazie per averci seguito, vi diamo appuntamento alle 20.15 per la discesa maschile di Lake Louise (che, dalle nostre informazioni, dovrebbe disputarsi regolarmente). Un saluto sportivo.

17.13 Domani, meteo permettendo, si disputerà uno slalom: prima manche alle 15.45, seconda alle 18.45.

17.12 Mikaela Shiffrin ha pescato un jolly: per come si era messa, oggi avrebbe perso davvero tanti punti da Petra Vlhova.

17.08 Sono scese solo 9 atlete, prima che la gara venisse interrotta e poi definitivamente cancellata. Al comando c’era la francese Tessa Worley con 18 centesimi su Petra Vlhova e 29 su Lara Gut-Behrami. Le azzurre erano in piena corsa per la vittoria: quarta Marta Bassino a 0.30, quinta Federica Brignone a 0.36. Più staccate tutte le altre: Gisin a 0.81, Siebenhofer a 0.94, Sofia Goggia a 1″04, Shiffrin a 1″38.

17.06 GARA CANCELLATA! Il forte vento ha reso impossibile il proseguimento della competizione: troppo rischioso per le condizioni delle atlete.

17.03 Tutto fermo. Si rischia la cancellazione della gara.

16.56 Tra poco verrà fatta partire una apripista per valutare le condizioni del tracciato.

16.50 Le condizioni sono al limite, l’intensità del vento è aumentata.

16.46 Al momento al comando Worley con 0.18 su Vlhova, 0.29 su Gut-Behrami, 0.30 su Bassino e 0.36 su Brignone. Sesta Gisin a 0.81, ottava Goggia a 1″04, incredibilmente ultima Shiffrin (senza errori vistosi) a 1″38. Le azzurre sono in piena corsa per il podio e per la vittoria, ma si riuscirà a disputare la gara? Per il momento è tutto fermo.

16.45 Gara momentaneamente interrotta per il forte vento. Si mette male…

16.44 In effetti la prestazione di Goggia ci aveva sorpreso, perché aveva commesso due errori vistosi, il secondo dei quali l’aveva costretta a frenare bruscamente ed a finire lunga di linea. 1″04 ci sta come distacco.

16.43 COLPO DI SCENA! Errore nel cronometraggio ufficiale da parte della FIS, che ora cambia la classifica: Sofia Goggia è ottava a 1″04!

16.41 L’austriaca Siebenhofer è ottava a 94 centesimi da Worley.

16.40 Goggia ne commette di tutti i colori, ma nel finale si scatena e recupera oltre mezzo secondo! E’ seconda a 3 centesimi da Worley, pazzesca!

16.38 Brignone è quinta a 36 centesimi, è in corsa per il podio. Ora Sofia Goggia.

16.38 3 decimi di ritardo per Brignone al primo intermedio, 46 centesimi al secondo. Traiettorie troppo abbondanti.

16.37 INCREDIBILE! Senza sbagliare, Mikaela Shiffrin è ultima a 1″38! E’ rimasta troppo attaccata agli spigoli! Vediamo Federica Brignone, poi toccherà a Sofia Goggia.

16.36 Lara Gut-Behrami deve fare i conti con delle folate di vento violente, ma nel finale limita i danni ed è terza a 29 centesimi, appena 0.01 davanti a Marta Bassino. Pista corta, classifica cortissima. Tocca a Mikaela Shiffrin!

16.34 ECCEZIONALE TESSA WORLEY! La francese vola in testa con 18 centesimi su Vlhova: il graffio della veterana. Occhio ora a Lara Gut-Behrami.

16.33 Marta Bassino è seconda a soli 12 centesimi da Vlhova. L’azzurra ci è piaciuta, ha sciato con grande leggerezza, senza particolari sbavature. Ora la francese Tessa Worley.

16.33 0.14 di ritardo al secondo parziale.

16.32 14 centesimi di vantaggio per Marta al primo intermedio.

16.32 L’elvetica Gisin perde progressivamente ed è seconda a 63 centesimi. Tocca a Marta Bassino!

16.31 49″74 il tempo di Vlhova, che ha commesso un paio di imperfezioni, perdendo per qualche porta la traiettoria ideale. Visibilità scarsa, c’è nebbia. Ora la svizzera Michelle Gisin.

16.30 In pista Petra Vlhova! Iniziato il gigante di Killington!

16.28 Ci siamo, Petra Vlhova al cancelletto di partenza.

16.25 Le condizioni climatiche sono davvero al limite, con un vento fortissimo. Vedremo se l’abbassamento della partenza sarà sufficiente a portare al termine la gara.

16.23 La prima frazione è stata tracciata da Alejo Hervas, allenatore della Svizzera.

16.22 Intanto è ufficiale anche il cambio di orario della seconda manche: inizierà alle 19.15 e non alle 19.00.

16.21 Per l’Italia vedremo al via Bassino (3), Brignone (7), Goggia (8), Curtoni (17), Pichler (41), Midali (44), Melesi (47)

16.18 LA CLASSIFICA DI SPECIALITA’

1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 100

2 Lara Gut Svizzera 80

3 Petra Vlhová Slovacchia 60

4 Katharina Liensberger Austria 50

5 Maria Therese Tviberg Norvegia

16.15 LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO 2021-2022

1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 260

1 Petra Vlhová Slovacchia 260

3 Andreja Slokar Slovenia 184

4 Lena Dürr Germania 156

5 Thea Louise Stjernesund Norvegia 140

6 Katharina Liensberger Austria 137

7 Sara Hector Svezia 118

8 Lara Gut Svizzera 96

9 Wendy Holdener Svizzera 86

10 Michelle Gisin Svizzera 83

16.09 Siamo giunti alla quinta gara stagionale, ed il secondo gigante in assoluto. L’esordio di Soelden vide, infatti, il successo di Mikaela Shiffrin davanti a Lara Gut-Behrami e Petra Vlhova

16.06 Si apre ufficialmente il primo weekend della trasferta nordamericana per il Circo Bianco al femminile che si concluderà domani con lo slalom (prima manche ore 15.45), mentre nel prossimo weekend toccherà a Lake Louise

16.03 Come si è visto con il ritardo di 30 minuti si annuncia una giornata complicata per le atlete, dato che la pista Superstar è avvolta da un meteo inclemente con visibilità bassissima, forte vento e condizioni al limite, tanto da costringere gli organizzatori ad abbassare il via di ben otto porte

16.00 UFFICIALE: tra mezzora esatta scatterà la prima manche del gigante femminile

15.15 Il prossimo aggiornamento sarà tra 30 minuti e si valuterà sul da farsi perchè il forte vento non molla la presa.

15.10 Nuovo aggiornamento da Killington! La prima manche slitterà alle ore 16.30 con, quindi, mezzora di ritardo rispetto al previsto

14.02 La notizia è che la partenza sarà abbassata di ben otto porte.

14.00 C’è vento forte in quel di Killington, al quale si aggiunge un leggero nevischio, ma al momento è confermata la partenza del gigante femminile.

Programma, orari, tv e pettorali di partenza – La classifica di Coppa del Mondo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Killington (Vermont, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Scatta ufficialmente, dunque, la trasferta nordamericana, che torna finalmente in calendario dopo un anno di stop dovuto alle problematiche legate alla pandemia.

Si parte con il gigante sulla pista denominata Superstar, per il primo evento stagionale tra le porte larghe, mentre domani toccherà allo slalom che chiuderà il primo capitolo oltre oceano. Si partirà con la prima manche alle ore 16.00 italiane, mentre la seconda e decisiva vedrà il via alle ore 19.00.

Cosa dobbiamo attenderci da questo gigante? In primo luogo l’ennesimo capitolo della sfida ad altissimi livelli tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, nella quale, tuttavia, si andranno ad inserire anche le azzurre. Federica Brignone e Marta Bassino in primis, sono prontissime a vendere cara la pelle, senza dimenticare Sofia Goggia e tutte le altre, ovvero Roberta Melesi, Roberta Midali, Elena Curtoni e Karoline Pichler.

Saranno in palio 100 pesantissimi punti sia a livello di classifica generale, sia per quanto riguarda la Coppa di specialità. Il gigante di Killington, nel quale spesso le italiane hanno saputo brillare, scatterà alle ore 16.00 con la prima manche, mentre la seconda prenderà il via alle ore 19.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo di sci alpino.

